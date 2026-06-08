نرگس رجایی مدیر کل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگ، گردشگری و صنایع‌دستی، در یادداشتی نوشت: ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد)، روز جهانی صنایع‌دستی است که در ایران به عنوان «هفته صنایع‌دستی» شناخته می‌شود. ایده نامگذاری این روز برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ مطرح شد و به تصویب شورای جهانی صنایع‌دستی رسید. این شورا در سال ۱۹۶۲ با حمایت یونسکو و به عنوان یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی تأسیس شد و اهدافی چون توانمندسازی هنرمندان، تجلیل از تنوع فرهنگی و کمک به توسعه پایدار را دنبال می‌کند.

در آستانه روز جهانی صنایع‌دستی و آغاز هفته این هنر-صنعت قرار داریم؛ هنری که پیوندی عمیق با توسعه پایدار و صنعت گردشگری دارد و تجسم هویت و تمدن ملت‌هاست. هر محصول صنایع‌دستی، حاوی داستان و روایتی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و نقشی بسیار مهم در اشتغالزایی، به ویژه در جوامع محلی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، صنایع‌دستی بومی که در هماهنگی با محیط زیست خلق می‌شوند، نه تنها منبع درآمدی برای جوامع محلی محسوب می‌شوند، بلکه تجربه‌ای اصیل و بی‌واسطه از فرهنگ و هنر هر منطقه را به گردشگران و جوامع شهری و جهانی ارائه می‌دهند.

متأسفانه امروز، علیرغم همه این ویژگی‌های هویتی، با تهدیدهایی همچون هجوم محصولات ماشینی و کپی‌برداری‌های بی‌کیفیت روبه‌رو هستیم؛ عواملی که نه تنها به اقتصاد صنعتگران لطمه می‌زنند، بلکه هویت فرهنگی اصیل را نیز تا حدودی به حاشیه می‌رانند. از این رو، به روزرسانی آثار و تطبیق آن‌ها با سلیقه و نیازهای امروز (بدون خدشه به اصالت تاریخی و فرهنگی)، یک راهبرد حیاتی برای حفظ و تداوم این هنر در دل زندگی مدرن است. بنابراین، این هنر بیش از هر زمان دیگری به نوآوری در بازاریابی، بهره مندی از فضای مجازی و طراحی برآمده از زندگی امروز نیاز دارد.

تابلوهای معرق و مینا که سال‌ها تجربه را یدک می‌کشند، باید از حصار کارگاه‌ها بیرون بیایند و در قاب رسانه‌های نو، پیام خود را به جهان برسانند. دولت موظف است این رمینه‌ها را هموار کند، اما گره‌گشایی اصلی در خانه‌ها و محله‌ها رقم می‌خورد تا این هنر حامل هویت، تداوم دانش بین نسلی و عدالت اجتماعی باشد.

توجه به اقتصاد دیجیتال، ایجاد پلتفرم‌های فروش، بازاریابی با هوش مصنوعی و سایر شیوه‌های جدید به صنعتگران کمک می‌کند تا سلیقه مخاطب جهانی را پیش بینی کنند و مرزهای جغرافیایی را بردارند.

حمایت از این هنر-صنعت، سرمایه‌گذاری روی اقتصادی تاب‌آور، مسئول و خلاق است. باید گره زدن صنایع‌دستی با مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ را در اولویت قرار داد و این گونه خواهد بود که جهان با احترام به صنایع‌دستی ایران سلام خواهد داد.

هر سال برنامه‌های متعددی برای پاسداشت این روز برگزار می‌شود؛ از جمله راه اندازی نمایشگاه‌ها و بازارچه ها، تجلیل از استادکاران پیشکسوت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و افتتاح پروژه‌های عمرانی. امسال نیز اگرچه بن بست تحریم، غبار تورم و تجاوز دشمن بر دست بافته‌هایمان نشسته و بازارها کمی خاموش و ساکت مانده اند، اما باور داریم که همدلی و همراهی راه را دوباره برای‌مان خواهد گشود و از هر گوشه و کنار این خاک پاک، پیام «آفرینش ایرانی» را به کام‌های تشنه زیبایی در جهان خواهیم رساند.

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