به گزارش میراث آریا، در مراسمی که امروز، ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در بنیاد مستضعفان برگزار شد، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با حضور مدیران برجسته موزهها و نهادهای فرهنگی، به تبیین راهبردهای جدید برای احیای جایگاه صنایعدستی ایران پرداخت.
رجایی در این مراسم با اشاره به جایگاه صنایعدستی به عنوان نماد فرهنگی، از یک حلقه مفقوده در این حوزه سخن گفت و آن را فرهنگسازی و جریانسازی دانست.
مدیرکل آموزش و ترویج با تبیین مفهوم آشناییزدایی افزود: صنایعدستی چنان در زندگی ما جاری است که دیگر دیده نمیشود، لذا برای بازگشت به کانون توجه، باید با ذائقه مخاطب امروز همسو شده و از طریق آموزش، این هنر را بازتعریف کرد.
او همچنین با تأکید بر ویژگی تابآوری صنایعدستی در قالب اقتصاد خلاق، خاطرنشان کرد که این حوزه به دلیل ماهیت کسبوکارهای خرد، در برابر بحرانها مقاومتر است، هرچند در زمانهای بحرانی به دلیل نگاه لوکسگرایانه، با چالش کاهش تقاضا روبهرو میشود. از همین رو، دیجیتالیسازی و ایجاد دسترسی به پلتفرمهای فروش آنلاین، از اهداف اصلی برای مقابله با این چالشها است.
رجایی در بخش دیگری از سخنان خود، به بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخت و تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، شرکتهای وابسته به دولت موظف به تخصیص درصدی از سود سالانه خود در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند. ما با تدوین دستورالعملهای لازم، در حال انعقاد تفاهمنامههایی با بخش خصوصی هستیم تا از این حمایتها برای شکوفایی صنایعدستی و ایجاد اشتغال پایدار بهرهبرداری کنیم.
مدیرکل آموزش و ترویج در پایان، با روحیهای امیدوارانه و با اشاره به هفته صنایعدستی، سخنان خود را با شعری در ستایش سرگذشت این هنر ماندگار به پایان رساند:
سرگذشت صنایعدستی ایران سرگذشت اشکها و لبخندهاست سرگذشت اشکهاییست که در تار و پود نقشها تنیده شده و در پینه دستها لانه کرده و سرگذشت لبخندهاییست که هویت انسانی و فرهنگی را برتر میداند.
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