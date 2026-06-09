به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد رستگاری گفت: بازدید استاندار از بافت تاریخی یزد در روز ۱۸ خردادماه، با هدف حمایت از هنرمندان صنایعدستی، توسعه زیرساختهای آموزشی و عرضه محصولات، و بررسی روند اجرای پروژههای مهم میراثفرهنگی استان انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد با اشاره به بازدید از کارگاهها و فروشگاههای صنایعدستی اصیل یزد اظهار کرد: در این برنامه چند کارگاه و فروشگاه فعال در حوزه نساجی سنتی و زیورآلات سنتی مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت. همچنین کارگاه آموزشی زیورآلات سنتی در محله شیخداد افتتاح شد که بهعنوان مجموعهای تخصصی برای آموزش تکنیکهای اصیل این هنر ارزشمند، پس از ثبت جهانی زیورآلات سنتی یزد، نقش مهمی در انتقال دانش و مهارت به نسلهای آینده ایفا خواهد کرد.
رستگاری ادامه داد: بازارچه دائمی صنایعدستی در مجاورت مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) نیز از دیگر بخشهای این بازدید بود که با حضور فعالان رشتههای مختلف صنایعدستی، زمینه مناسبی برای معرفی و عرضه محصولات هنرمندان استان فراهم کرده است.
او افزود: در ادامه، از روند دوخت پوش یا خیمه حسینیه گارگاه که با حفظ اصالتهای تاریخی و فرهنگی و مزین به نام ائمه اطهار(ع) در حال آمادهسازی است، بازدید به عمل آمد. این اثر ارزشمند قرار است در آیینهای ماه محرم مورد استفاده قرار گیرد.
رستگاری با اشاره به بازدید از پروژههای میراثفرهنگی استان گفت: استاندار یزد از روند تکمیل آرایهها و کتیبههای بقعه سید رکنالدین بازدید کرد. این پروژه با اعتبارات استانی در حال اجراست و در این بازدید، دستورات لازم برای رفع برخی مسائل و تکمیل ضریح مجموعه صادر شد. همچنین بر آغاز عملیات مرمت مجموعه تاریخی سید شمسالدین تأکید شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد خاطرنشان کرد: بررسی روند اجرای موزه بزرگ یزد در خانه تاریخی صدرالعلما از دیگر بخشهای این بازدید بود. این پروژه با بهرهگیری از اعتبارات استانی و ملی در حال پیشرفت است و بر تأمین اعتبارات بیشتر برای تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری از آن تأکید شد.
او افزود: در ادامه طرح احیا و مرمت بازار سنتی یزد، استاندار از راسته حضرت عباسی بازدید و ضمن گفتوگو با هنرمندان و کسبه، بهویژه فعالان حوزه فرش، مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد. همچنین دستورهای لازم برای پیگیری نیازهای زیرساختی و تأمین اعتبار ادامه این پروژه صادر شد.
رستگاری در پایان با اشاره به برنامههای هفته صنایعدستی گفت: در طول این هفته برنامههای متنوعی با هدف ترویج فرهنگ استفاده از صنایعدستی، حمایت از هنرمندان و افزایش سهم این محصولات در سبد مصرف خانوارها برگزار خواهد شد تا هنرهای اصیل و هویتساز یزد بیش از پیش معرفی، حفظ و تقویت شوند.
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