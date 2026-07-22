تأسیسات گردشگری یزد آماده میزبانی از زائران اربعین هستند

سید علیرضا سالارحسینی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، اظهار کرد: همزمان با آغاز سفرهای اربعین، تمامی ظرفیتهای بخش گردشگری استان برای خدمترسانی به زائران به کار گرفته شده و هماهنگیهای لازم با مدیران تأسیسات گردشگری، مجتمعهای بینراهی و دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده است.
او افزود: هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری، سفرهخانههای سنتی و مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی در مسیرهای مواصلاتی استان، آمادگی کامل دارند تا در کنار موکبهای مردمی، خدمات اسکان، استراحت، پذیرایی و سایر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران را ارائه کنند.
معاون گردشگری استان یزد با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد بخشی از زائران اربعین، تصریح کرد: با برنامهریزی انجامشده تلاش شده است تا با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت فعالان صنعت گردشگری، شرایط مناسبی برای توقف و استراحت زائران فراهم شود و خدماتی شایسته و درخور شأن زائران حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه شود.
او همچنین از آمادگی موکبهای مستقر در استان و مسیرهای بینراهی برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، فعالان گردشگری و نیروهای مردمی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کرده و امیدواریم استان یزد همچون سالهای گذشته، میزبان شایستهای برای زائران حسینی در مسیر این حرکت عظیم معنوی باشد.
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