به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به همراه معاونان خود با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز خوزستان، ضمن دیدار با خبرنگاران و مدیران این خبرگزاری به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی حوزههای سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پرداخت.
تلفیق حفاظت و روایتگری؛ اولویتهای مرمتی و دفاع مقدس
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به غنای تاریخی استان گفت: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی یکی از دغدغههای اصلی ماست. از این رو، برنامههای ویژهای برای استحکامبخشی و مرمت اضطراری بناهای در معرض خطر در دستور کار قرار گرفته است.
او با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در تاریخ معاصر کشور افزود: در کنار میراث تاریخی، صیانت از یادمانهای دفاع مقدس به عنوان بخشی از هویت ملی ما در اولویت جدی است. در همین راستا، تدوین و تکمیل پروندههای ملی برای این یادمانها با هدف ثبت در فهرست آثار ملی در حال انجام است تا ضمن حفظ این گنجینههای ارزشمند، پیوند میان نسلها از طریق معرفی روایتهای دفاع مقدس تقویت شود.
رونمایی از ظرفیتهای جهانی؛ گامهای بلند برای «پامنار»
جوروند با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ثبت ملی و جهانی روستاهای هدف گردشگری خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در دولت چهاردهم پیگیری مستمر روند ثبت جهانی روستای «پامنار» است. این روستا با برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی منحصربفرد، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری جهانی دارد و تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بستهایم.
هفته صنایع دستی؛ فرصتی برای درخشش هنرمندان خوزستانی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان همچنین با اشاره به روز جهانی صنایع دستی گفت: همزمان با ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی و آغاز هفته صنایع دستی برنامههای متنوعی در سطح استان تدارک دیدهایم که شامل برپایی نمایشگاههای استانی، کارگاههای آموزشی، رونمایی از کتاب هنر دستان، رونمایی از الواح شهرها و روستای ثبت ملی، تجلیل از هنرمندان حائز مهر اصالت ملی صنایعدستی، معرفی هنرمندان شاخص و تقدیر از فعالان حوزه صنایعدستی خواهد بود.
او تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این برنامهها ایجاد شور و نشاط در میان فعالان این عرصه، حمایت از تولیدات داخلی و آشنایی هرچه بیشتر مردم با گنجینه ارزشمند صنایعدستی خوزستان است.
در ادامه این دیدار، معاونان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگاران ایرنا به تشریح برنامههای جاری و اولویتهای کاری خود در حوزههای تخصصی از جمله پیشرفت فیزیکی پروژههای مرمتی و معرفی آثار تاریخی پرداختند و بر عزم جدی این ادارهکل برای پیشبرد پروژههای زیرساختی و حفاظتی تأکید کردند.
مدیران و خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز، ضمن استقبال از این بازدید، آمادگی خود را برای پوشش حداکثری اخبار و رویدادهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان اعلام داشتند.
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