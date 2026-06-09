پایان جشنواره «طعم امید» در خوزستان با معرفی برگزیدگان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این جشنواره با محوریت مسابقه آشپزی سنتی میان افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون در مجتمع گردشگری ریتاج با حضور شرکت‌کنندگان و حضور مسئولان ارشد استان برگزار شد.

در این رویداد، رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان، با هدف حمایت از جامعه توان‌خواهان و ارج نهادن به استعدادهای آنان حضور یافتند.

در پایان این رقابت، پس از ارزیابی‌های هیئت داوران، مریم صباحی طرفی در گروه نابینایان، محمد حسن زاده در گروه سندروم داون و فریده شعیبی در گروه جسمی ـ حرکتی به عنوان نفرات اول جشنواره «طعم امید» در استان خوزستان انتخاب و معرفی شدند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این سه برگزیده روز ۲۵ خرداد ماه سال جاری به منظور شرکت در جشنواره منطقه‌ای به استان فارس اعزام خواهند شد. آنان در این مرحله از مسابقات با برگزیدگان استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به رقابت خواهند پرداخت.

جشنواره «طعم امید» با هدف ترویج فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و معرفی توانمندی‌های کم‌نظیر جامعه توان‌خواهان به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در سال جاری اجرایی شد.

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