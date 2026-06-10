بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمحمدرضا هاشمی در پیام خود به مناسبت ۲۰ خردادماه (۱۰ ژوئن) روز جهانی صنایعدستی، نوشت:
«صنایعدستی جلوهای ماندگار از فرهنگ، هنر، اصالت و هویت ملتهاست که در تار و پود آن، تاریخ، باورها و سبک زندگی نسلهای مختلف تجلی یافته است.
این میراث ارزشمند، افزون بر نقشآفرینی در حفظ و انتقال فرهنگ بومی، ظرفیتی مهم برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و رونق گردشگری به شمار میرود.
خراسان جنوبی با برخورداری از هنرمندان توانمند و تنوع گسترده رشتههای صنایعدستی، یکی از استانهای پیشرو کشور در این حوزه محسوب میشود و تولیدات فاخر هنرمندان و صنعتگران این دیار، بیانگر ذوق، خلاقیت و هنر مردمانی است که با دستان پرتوان خود ارزشآفرینی میکنند.
با این باور که هر محصول صنایعدستی، سفیری برای معرفی هویت، فرهنگ و ظرفیتهای منطقه است، ضروری است فعالان این عرصه با شناخت دقیق سلیقه بازار، توسعه مهارتهای کسبوکار، استانداردسازی و شناسنامهدار کردن محصولات، در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات و تکمیل زنجیرههای ارزش گامهای مؤثری بردارند.
با همافزایی دستگاههای اجرایی، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازارهای فروش و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بازاریابی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنایع دستی در استان و معرفی شایسته این ظرفیت ارزشمند در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.»
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