کاوش علمی دستکند تاریخی خنجین آغاز شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین محمودی روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات کاوش دستکند تاریخی شهر خنجین با هدف مطالعه علمی، مستندسازی، تعیین عرصه و حریم و همچنین شناسایی ابعاد تاریخی این مجموعه ارزشمند آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: دستکندهای تاریخی به عنوان بخشی از میراث ارزشمند معماری زیرزمینی ایران، بیانگر دانش، مهارت و شیوههای سازگاری جوامع گذشته با شرایط محیطی هستند و دستکند خنجین نیز از جمله آثار کمنظیری است که با توجه به شواهد موجود، دارای لایههای تاریخی متعلق به دوره ساسانی و دوره اسلامی است.
او تصریح کرد: اجرای این پروژه پژوهشی میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار معماری، کاربری فضاها، نحوه سکونت و تحولات تاریخی منطقه در اختیار پژوهشگران قرار دهد و زمینه را برای حفاظت اصولی و معرفی هرچه بهتر این اثر تاریخی فراهم کند.
محمودی خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز این کاوش، ولیالله بیانی نماینده مردم شهرستانهای تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و احمد طهرانی فرماندار شهرستان فراهان با حضور در محل اجرای پروژه از روند آغاز عملیات کاوش بازدید کردند.
مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد: در این بازدید، ظرفیتهای تاریخی و پژوهشی این اثر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حمایت از برنامههای مطالعاتی، حفاظتی و معرفی جاذبههای تاریخی شهرستان فراهان تأکید شد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این کاوش علمی بتواند به ثبت و معرفی هرچه بهتر دستکند تاریخی خنجین در سطح ملی و فراهم شدن بسترهای لازم برای بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری از این مجموعه ارزشمند منجر شود.
انتهای پیام/
نظر شما