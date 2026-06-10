به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به انتشار و رونمایی کتابچه «برگزیده‌های صنایع‌دستی اصیل مازندران (مهر اصالت ۱۴۰۴)»، گفت: این اثر با هدف معرفی، برندسازی و پاسداشت هنرهای بومی و سنتی استان منتشر شده و بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی مازندران را در قالب محصولات دارای مهر اصالت ملی معرفی می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پیشگفتار این کتابچه، صنایع‌دستی را تجلی هنر، فرهنگ و صنعت در مازندران دانست و تأکید کرد: این آثار روایتگر ذوق، خلاقیت و هویت فرهنگی مردم کرانه دریای مازندران هستند.

او یادآور شد: این کتابچه با همکاری کارشناسان معاونت صنایع‌دستی استان تهیه شده و مجموعه‌ای از هنرهای اصیل و بومی مازندران را معرفی می‌کند؛ هنرهایی که بخشی از آن‌ها موفق به دریافت مهر اصالت ملی در سال ۱۴۰۴ شده‌اند.

ایزدی تصریح کرد: در این اثر، هنرهای شاخصی همچون لاکتراشی (چوتاشی)، جاجیم‌بافی، جوراب‌بافی سنتی، چادرشب‌بافی، حصیربافی، خراطی، دوخت چرم، دوخت لباس سنتی، ساخت سازهای سنتی، سفالگری، قالیبافی، گلیج‌بافی، ملیله‌کاری، منبت سوزنی و نمدمالی معرفی شده‌اند.

نگارش و پژوهش این اثر را عاطفه شعبانی و امین بینش‌پژوه بر عهده داشته‌اند. عکاسی کتابچه توسط محمد سلطانی و حیدری شاهری انجام شده و روح‌الله شجاعی کیاسری مسئولیت صفحه‌آرایی و طراحی گرافیکی آن را بر عهده داشته است.

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