به گزارش خبرنگار میراث آریا ، مجید سلیمی امروز 20 خرداد ماه 1405با اشاره به تقارن این رویداد با هفته صنایع‌دستی گفت: شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران، میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای هنری سال است که در آن شاخص‌ترین آثار هنرمندان استان، به عنوان تبلور هویت و اصالت این مرز و بوم، در مجموعه “بازار هنر” به نمایش درآمده است.

معاون صنایع دستی استان فارس با تأکید بر رویکرد متفاوت این جشنواره در ایجاد فضای تعاملی میان نسل‌های مختلف هنری افزود: هدف ما ایجاد بستری فرهنگی برای گفتگوی مستقیم میان اساتید پیشکسوت، هنرمندان جوان و علاقمندان به هنرهای ایرانی است تا از این طریق، میراث معنوی ما در بستری پویا حفظ و منتقل شود.

سلیمی ضمن دعوت از شهروندان و گردشگران برای بازدید از این نمایشگاه، حضور مردم را پشتوانه‌ای برای معیشت هنرمندان بومی قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: این جشنواره که با همکاری نهادهای متولی برگزار می‌شود، گامی راهبردی در راستای رونق اقتصاد هنر و ترویج استفاده از صنایع‌دستی در سبک زندگی امروز است.

این نمایشگاه از امروز ۲۰ لغایت ۲۲ خردادماه به مدت سه روز در مجموعه «بازار هنر» واقع در خیابان ۹ دی، کوچه سرباغ، از ساعت ۱۰ الی ۲۲ پذیرای عموم فرهیختگان و هنردوستان خواهد بود.

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