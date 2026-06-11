۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۵

استاندار خراسان شمالی:

صنایع‌دستی، پیوند ماندگار هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق است

صنایع‌دستی، پیوند ماندگار هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق است

همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف چهارشنبه ۲۰ خردادماه، هم‌زمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، با هم‌افزایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد.
صنایع‌دستی، پیوند ماندگار هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق است
صنایع‌دستی؛ از تبلور ذوق هنری تا پایداری اقتصادی
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در این همایش با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق، گفت: خلاقیت و نوآوری، ویژگی‌های ذاتی بشر است و انسان در طول تاریخ با تکیه بر توانمندی‌های خود، مسیر پیشرفت را پیموده است.
نوری با بیان اینکه نخستین گام‌های خوداتکایی بشر با تولید دست‌ساخته‌های هنری آغاز شد، افزود: با وجود توسعه فناوری‌های مدرن، صنایع‌دستی همچنان جایگاه غیرقابل‌جایگزین خود را حفظ کرده است؛ چراکه هر اثر، حاصل جوشش درونی، دانش، مهارت و ذوق هنری هنرمند است.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به پیشینه درخشان ایران در این عرصه خاطرنشان کرد: نام ایران همواره با افتخار در زمره پیشگامان هنرهای سنتی جهان می‌درخشد. برای پایداری این جایگاه، باید به سمت اقتصادی و درآمدزا کردن این بخش حرکت کنیم؛ بنابراین توسعه بازارهای فروش، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌سازی زمینه حضور جوانان، از اولویت‌های اصلی ماست.
صنایع‌دستی، پیوند ماندگار هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق است
رونمایی از دستاوردها و تجلیل از هنرمندان
در حاشیه این همایش، با حضور استاندار خراسان شمالی و نماینده مجلس، از کیف «گنجینه فرهنگ‌ها» که مزین به تصاویری از ظرفیت‌های شاخص میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، رونمایی شد. 
همچنین عکس ماندگار شهر نورپردازی شده و تاریخی بلقیس و لوح ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دوروی روستای دویدوخ که به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار هنری کشور در شهرستان راز و جرگلان تولید می‌شود، در معرض دید عموم قرار گرفت و از آن رونمایی شد.
 در پایان این مراسم نیز از فعالان و هنرمندان برگزیده و پیشکسوت عرصه صنایع‌دستی استان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101733
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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