به گزارش خبرنگار میراثآریا، همایش گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی و روز ملی فرش دستباف چهارشنبه ۲۰ خردادماه، همزمان با آغاز هفته صنایعدستی، با همافزایی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در محل سالن همایشهای اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد.
صنایعدستی؛ از تبلور ذوق هنری تا پایداری اقتصادی
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در این همایش با تأکید بر جایگاه صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق، گفت: خلاقیت و نوآوری، ویژگیهای ذاتی بشر است و انسان در طول تاریخ با تکیه بر توانمندیهای خود، مسیر پیشرفت را پیموده است.
نوری با بیان اینکه نخستین گامهای خوداتکایی بشر با تولید دستساختههای هنری آغاز شد، افزود: با وجود توسعه فناوریهای مدرن، صنایعدستی همچنان جایگاه غیرقابلجایگزین خود را حفظ کرده است؛ چراکه هر اثر، حاصل جوشش درونی، دانش، مهارت و ذوق هنری هنرمند است.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به پیشینه درخشان ایران در این عرصه خاطرنشان کرد: نام ایران همواره با افتخار در زمره پیشگامان هنرهای سنتی جهان میدرخشد. برای پایداری این جایگاه، باید به سمت اقتصادی و درآمدزا کردن این بخش حرکت کنیم؛ بنابراین توسعه بازارهای فروش، حمایت از تولیدکنندگان و فراهمسازی زمینه حضور جوانان، از اولویتهای اصلی ماست.
رونمایی از دستاوردها و تجلیل از هنرمندان
در حاشیه این همایش، با حضور استاندار خراسان شمالی و نماینده مجلس، از کیف «گنجینه فرهنگها» که مزین به تصاویری از ظرفیتهای شاخص میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است، رونمایی شد.
همچنین عکس ماندگار شهر نورپردازی شده و تاریخی بلقیس و لوح ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دوروی روستای دویدوخ که بهعنوان یکی از برجستهترین آثار هنری کشور در شهرستان راز و جرگلان تولید میشود، در معرض دید عموم قرار گرفت و از آن رونمایی شد.
در پایان این مراسم نیز از فعالان و هنرمندان برگزیده و پیشکسوت عرصه صنایعدستی استان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.
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