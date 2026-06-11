به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمحمدرضا موالیزاده روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایعدستی، افزود: صنایعدستی، نه بافتههایی از نخ و رنگ که یادگاری از نسلها است که در تار و پودشان، نبض تاریخ میزند و فضا را از شمیم سنتها و آداب کهن عطرآگین میکند.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: خوزستان، با گنجینهای از تنوع قومی ـ از بختیاری تا عرب، از لر تا شوشتری، دزفولی، بهبهانی، قشقایی، بهمئی و … ـ یکی از غنیترین زیستبومهای صنایع دستی ایران است. در این دیار، هر نقش، روایتی از یک صبر کهن است و هر دستبافته، ندایی از دیار مقاومت و حماسه و ایثار است.
او در ادامه بیان کرد: اینجانب، خدمتگزار شما مردم هنردوست و هنرآفرین خوزستان ـ این دیار چهارفصل حماسه و هویت ـ شکوه بیبدیل نقشهای نخل، سفالها، گلیمها و بافتههای عشایری را پاس میدارم و این مناسبت را به تمامی صنعتگران، هنرمندان و همه آنان که با دستان خلاق خود زیبایی را بر پیکر چوب، سفال و پارچه مینوازند، تبریک میگویم. باشد که دستهای هنرمند خوزستانی، همواره نوازشگر تارهای هویت ایرانی و زبان گویای فرهنگ این خطه باشند.
موالیزاده اضافه کرد: روز جهانی صنایعدستی را بر همگان، به ویژه بر استادان، هنرمندان و پیشکسوتان عرصهی هنرهای سنتی خوزستان و ایران عزیز شادباش میگویم؛ دستهایتان، آینه فرهنگ ایرانزمین باد.
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