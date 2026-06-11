بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید جمالی معاون گردشگری بوشهر امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ گفت: جشنواره منطقهای و مسابقه «طعم امید ۶؛ طعم گردشگری» با هدف معرفی خوراکهای سنتی استان و با حضور افراد تأثیرگذار دارای معلولیت جسمیحرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در اقامتگاه سنتی بیلیارد برگزار میشود.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر اشاره به اهمیت این رویداد در آستانه هفته صنایعدستی افزود: این جشنواره، تلاشی مشترک میان معاونت گردشگری و سازمان بهزیستی کشور است که با هدف ترویج فرهنگ گردشگری، معرفی ظرفیتهای بومی و سنتی استان و همچنین نمایش توانمندیهای ارزشمند افراد دارای معلولیت برگزار میشود.
او ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از میراث غنی فرهنگی، خوراکهای سنتی متنوع و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری خوراک و گردشگری دسترسپذیر در کشور تبدیل شود.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر در پایان تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی جاذبههای فرهنگی و غذایی استان، زمینهساز توانمندسازی اجتماعی، افزایش مشارکت و دیدهشدن ظرفیتهای افراد دارای معلولیت در عرصههای گردشگری و فرهنگی است.
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