۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸

بوشهر میزبان جشنواره «طعم امید ۶» به مناسبت هفته صنایع‌دستی

بوشهر میزبان جشنواره «طعم امید ۶» به مناسبت هفته صنایع‌دستی

جشنواره «طعم امید ۶» به مناسبت هفته صنایع‌دستی در بوشهر برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی معاون گردشگری بوشهر امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ گفت: جشنواره منطقه‌ای و مسابقه «طعم امید ۶؛ طعم گردشگری» با هدف معرفی خوراک‌های سنتی استان و با حضور افراد تأثیرگذار دارای معلولیت جسمی‌حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در اقامتگاه سنتی بیلیارد برگزار می‌شود.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر اشاره به اهمیت این رویداد در آستانه هفته صنایع‌دستی افزود: این جشنواره، تلاشی مشترک میان معاونت گردشگری و سازمان بهزیستی کشور است که با هدف ترویج فرهنگ گردشگری، معرفی ظرفیت‌های بومی و سنتی استان و همچنین نمایش توانمندی‌های ارزشمند افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

او ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از میراث غنی فرهنگی، خوراک‌های سنتی متنوع و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، می‌تواند به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری خوراک و گردشگری دسترس‌پذیر در کشور تبدیل شود.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر در پایان تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی جاذبه‌های فرهنگی و غذایی استان، زمینه‌ساز توانمندسازی اجتماعی، افزایش مشارکت و دیده‌شدن ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در عرصه‌های گردشگری و فرهنگی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101761
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha