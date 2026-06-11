بهگزارش خبرنگار میراثآریا، استاندار کرمانشاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه در بازدید از دبیرستان کزازی کرمانشاه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی دبیرستان کزازی، این مجموعه را یکی از بناهای شاخص و کمنظیر استان دانست و اظهار کرد: این ساختمان قدیمی، تاریخی و دارای پیوست فرهنگی، در نوع خود به عنوان یک مدرسه کلاسیک متعلق به حدود یک قرن پیش، از ارزش و اهمیت ویژهای برخوردار است.
منوچهر حبیبی افزود: این مدرسه توسط خاندان کزازی راهاندازی شده و متولیان آن نیز همواره نسبت به حفظ این میراث ارزشمند اهتمام داشتهاند.
او با بیان اینکه مدتی نیز آموزش و پرورش از این مجموعه به عنوان موزه آموزش و پرورش استفاده میکرد، گفت: متأسفانه این بنا در جریان جنگ رمضان آسیبهای جدی دیده است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم صیانت از این اثر تاریخی، ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که این ساختمان احیا شود تا تاریخ کهن کرمانشاه و فرهنگ اصیل و ناب این دیار به نمایش گذاشته شود.
حبیبیض تصریح کرد: امید است این مدرسه دوباره جان بگیرد و در کنار آن، بنیاد ایرانشناسی نیز بتواند سوابق کهن، دیرین و ارزشمند استان کرمانشاه را در حوزههای مختلف، در این مجموعه و در کنار موزه آموزش و پرورش به نمایش بگذارد.
حبیبی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای مسئول گفت: ادارهکل آموزش و پرورش استان و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این موضوع را با جدیت دنبال خواهند کرد تا در مرحله نخست، دو ساختمان موجود مقاومسازی شوند و سپس نحوه بهرهبرداری از این مجموعه، چه از ظرفیت بنیاد ایرانشناسی و چه از موزه آموزش و پرورش، مشخص شود.
او ادامه داد: بیتردید این مجموعه احیا خواهد شد، چرا که مطالبه فرهنگدوستان و علاقهمندان به تاریخ کرمانشاه است و باید زمینه حضور آنان در این مکان فراهم شود تا بتوانند تاریخ قدیم، کهن و اصیل این استان را از نزدیک مشاهده کنند.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه تصریح کرد: تاریخ و فرهنگ موضوعی نیست که به دلیل محدودیتهای اعتباری به فراموشی سپرده شود، تلاش خواهیم کرد منابع مالی لازم برای احیای این پروژه تأمین شود تا میراث فرهنگی و آموزش و پرورش در کنار هم این مجموعه را بازآفرینی کنند و نسلهای آینده بتوانند از آن بهرهمند شوند.
انتهای پیام/
نظر شما