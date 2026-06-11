از خلاقیت تا اصالت؛ صنایع دستی، پلی میان گذشته و آینده

عبدالله مرادی بلشتی دبیر میز گردشگری کودک استان کرمانشاه در یادداشتی نوشت:روز جهانی صنایع دستی تنها فرصتی برای تجلیل از هنرمندان و آثار ارزشمند آنان نیست، بلکه زمانی برای بازاندیشی در نقش صنایع دستی در حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث گذشتگان به نسلهای آینده است. در جهانی که تغییرات شتابان فناوری و سبک زندگی، بسیاری از نشانههای فرهنگی را در معرض فراموشی قرار داده است، صنایع دستی همچنان یکی از ماندگارترین ابزارهای حفظ و بازنمایی هویت ملتها به شمار میآید.
هر اثر صنایع دستی روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ، باورها و شیوه زیست مردمانی است که طی قرنها این میراث را شکل دادهاند. نقشها، رنگها، نمادها و شیوههای ساخت در صنایع دستی تنها عناصر تزئینی نیستند؛ بلکه زبان فرهنگی یک جامعهاند که نسلهای مختلف را به یکدیگر پیوند میدهند. از این منظر، صنایع دستی میتواند برای کودکان و نوجوانان دریچهای به گذشته باشد؛ گذشتهای که از طریق یک فرش، سفال، گلیم، منسوجات سنتی یا هر اثر هنری دیگر قابل لمس و درک میشود.
با این حال، حفظ این میراث ارزشمند به معنای ایستایی و تکرار صرف گذشته نیست. صنایع دستی برای تداوم حیات خود نیازمند خلاقیت، نوآوری و انطباق با نیازهای زمانه است. خلاقیت زمانی ارزشمند خواهد بود که بر پایه اصالت شکل گیرد و هویت فرهنگی را تقویت کند، نه آنکه آن را کمرنگ سازد. هنرمندان صنایع دستی امروز وظیفه دارند میان نوآوری و وفاداری به ریشههای فرهنگی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که بتواند آثار را برای نسل جدید جذاب و در عین حال هویتمند نگه دارد.
یکی از چالشهای مهم صنایع دستی در سالهای اخیر، تبدیل شدن آن به کالایی لوکس و گاه دور از دسترس برای عموم مردم است. بیتردید صنایع دستی به دلیل ارزش هنری، فرهنگی و مهارت نهفته در تولید آن، کالایی ارزشمند محسوب میشود، اما آینده این حوزه در گرو حضور پررنگتر آن در زندگی روزمره مردم است. صنایع دستی نباید تنها در ویترینها، نمایشگاهها یا مجموعههای شخصی دیده شود؛ بلکه باید راه خود را به خانهها، محیطهای کار و ابزارهای مصرفی روزانه باز کند.
اگر طراحیهای سنتی و هنرهای بومی در تولید وسایل کاربردی مانند ظروف، مبلمان، پوشاک، لوازم دکوراتیو، نوشتافزار، بستهبندی محصولات و سایر نیازهای روزمره به کار گرفته شود، صنایع دستی از یک کالای صرفاً تزئینی به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی علاوه بر حفظ و ترویج فرهنگ بومی، به رونق اقتصادی هنرمندان و پایداری این هنرها نیز کمک خواهد کرد.
روز جهانی صنایع دستی یادآور این حقیقت است که اصالت و خلاقیت دو رکن جداییناپذیر توسعه صنایع دستی هستند. اصالت، ریشههای فرهنگی را حفظ میکند و خلاقیت، راه تداوم و حضور آن را در جهان امروز هموار میسازد. هرچه بتوانیم این میراث ارزشمند را بیشتر در متن زندگی روزمره مردم قرار دهیم، امکان انتقال آن به نسلهای آینده نیز پایدارتر و مؤثرتر خواهد بود.
صنایع دستی تنها یادگار گذشته نیست؛ سرمایهای فرهنگی برای ساختن آینده است.
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