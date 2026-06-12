نخستین اختلال بزرگ گردشگری جام جهانی؛ جشنواره هواداران تورنتو لغو شد/ هزاران هوادار فوتبال از محل جشنواره تخلیه شدند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، هزاران هوادار فوتبال که برای تماشای دیدار نخست جامجهانی محل برگزاری جشنواره گرد هم آمده بودند، عصر پنجشنبه ۱۱ ژوئن، با اعلام ناگهانی مسئولان برگزارکننده مجبور به ترک محل شدند.
برگزارکنندگان در اطلاعیهای اعلام کردند که «به دلیل احتمال وقوع صاعقه و با هدف حفظ ایمنی شهروندان و بازدیدکنندگان»، تصمیم به تخلیه کامل محل جشنواره گرفته شده است. بر همین اساس، جشنواره در آن شب دیگر بازگشایی نشد.
این جشنواره یکی از مهمترین برنامههای جانبی جامجهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود و قرار بود تا پایان مسابقات، میزبان پخش زنده بازیها، برنامههای فرهنگی، اجرای موسیقی، فعالیتهای تفریحی و خدمات گردشگری برای هواداران باشد. تورنتو نیز در طول رقابتها میزبان شش مسابقه جام جهانی خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی پیشتر هشدار داده بودند که تابستان ۲۰۲۶ در بخشهایی از آمریکای شمالی با دماهای بالا، رطوبت شدید و طوفانهای ناگهانی همراه خواهد بود؛ شرایطی که میتواند بر رویدادهای ورزشی و گردشگری گسترده مرتبط با جام جهانی تأثیر بگذارد.
لغو این رویداد، نخستین اختلال بزرگ در برنامههای جانبی جامجهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود و بار دیگر توجه افکار عمومی را به تأثیر تغییرات اقلیمی و پدیدههای جوی شدید بر گردشگری رویداد و برگزاری تجمعات بزرگ بینالمللی جلب کرده است.
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