به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح خانه صنایع‌دستی در شهرستان بابل با اشاره به برنامه ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه صنایع‌دستی دنبال می‌کنیم، راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی است. این خانه‌ها تلفیقی از بناهای میراثی هستند که می‌توانند در مالکیت بخش خصوصی یا دولتی باشند و با فعالیت آن‌ها، هم میراث‌فرهنگی حفظ و احیا می‌شود و هم فضایی برای آموزش، برگزاری نمایشگاه و فعالیت‌های کاربردی صنایع‌دستی فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این خانه صنایع‌دستی محصولات بومی شهرستان از جمله حصیربافی، لاک‌تراشی چوب، قلاب‌بافی و گلیم به نمایش گذاشته شده است.

او همچنین با اشاره به بازدید از کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی بهره‌مند از تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، گفت: این کارگاه‌ها با استفاده از این تسهیلات، تجهیزات و کوره‌های مورد نیاز برای خشک‌کردن چوب را تهیه کرده‌اند تا فرآیند خراطی با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود.

ایزدی تأکید کرد: کارگاه‌های تولیدی در واقع پشتیبان مشاغل خانگی هستند و در تکمیل چرخه تولید صنایع‌دستی، توسعه بازار فروش و برندسازی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

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