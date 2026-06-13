۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۱

خانه صنایع‌دستی در بابل افتتاح شد

خانه صنایع‌دستی در بابل افتتاح شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: خانه صنایع‌دستی شهرستان بابل با هدف حفظ و احیای بناهای میراثی و توسعه آموزش، نمایشگاه و تولید صنایع‌دستی، افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح خانه صنایع‌دستی در شهرستان بابل با اشاره به برنامه ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه صنایع‌دستی دنبال می‌کنیم، راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی است. این خانه‌ها تلفیقی از بناهای میراثی هستند که می‌توانند در مالکیت بخش خصوصی یا دولتی باشند و با فعالیت آن‌ها، هم میراث‌فرهنگی حفظ و احیا می‌شود و هم فضایی برای آموزش، برگزاری نمایشگاه و فعالیت‌های کاربردی صنایع‌دستی فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این خانه صنایع‌دستی محصولات بومی شهرستان از جمله حصیربافی، لاک‌تراشی چوب، قلاب‌بافی و گلیم به نمایش گذاشته شده است.

او همچنین با اشاره به بازدید از کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی بهره‌مند از تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، گفت: این کارگاه‌ها با استفاده از این تسهیلات، تجهیزات و کوره‌های مورد نیاز برای خشک‌کردن چوب را تهیه کرده‌اند تا فرآیند خراطی با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود.

ایزدی تأکید کرد: کارگاه‌های تولیدی در واقع پشتیبان مشاغل خانگی هستند و در تکمیل چرخه تولید صنایع‌دستی، توسعه بازار فروش و برندسازی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. 

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کد خبر 1405032301924
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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