۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷

برگزاری میز خدمت میراث‌فرهنگی خوسف در سومین روز هفته صنایع‌دستی

برگزاری میز خدمت میراث‌فرهنگی خوسف در سومین روز هفته صنایع‌دستی

همزمان با سومین روز از هفته صنایع‌دستی، میز خدمت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف در محل برگزاری نماز جمعه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی گفت: میز خدمت صنایع‌دستی با هدف ارتباط مستقیم با مردم، پاسخگویی به درخواست‌ها و ارائه مشاوره‌های تخصصی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و به‌ویژه صنایع‌دستی برپا شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: در جریان برگزاری این میز خدمت، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه دریافت تسهیلات بانکی، شرایط بهره‌مندی از اعتبارات حمایتی، صدور مجوزها، دریافت پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی صنایع‌دستی، شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی و سایر خدمات قابل ارائه توسط اداره میراث‌فرهنگی به مراجعان ارائه شد.

او اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان، فعالان گردشگری و علاقه‌مندان به صنایع‌دستی با حضور در این میز خدمت، مسائل، پیشنهادها و درخواست‌های خود را مطرح کردند و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان ارائه شد.

صالحی با تأکید بر اهمیت برگزاری میزهای خدمت افزود: این برنامه‌ها فرصت مناسبی برای ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان، آشنایی بیشتر شهروندان با خدمات دستگاه‌های اجرایی و تسریع در پیگیری مطالبات و مشکلات است. همچنین برگزاری میز خدمت در مکان‌های عمومی و پرمخاطب مانند نماز جمعه، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود را فراهم می‌کند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوسف خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان در طول سال و به مناسبت‌های مختلف، برگزاری میزهای خدمت را در دستور کار دارد تا ضمن تقویت ارتباط با مردم، زمینه توسعه فعالیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حمایت هرچه بیشتر از فعالان این حوزه‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301968
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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