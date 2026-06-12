به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی گفت: میز خدمت صنایعدستی با هدف ارتباط مستقیم با مردم، پاسخگویی به درخواستها و ارائه مشاورههای تخصصی در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و بهویژه صنایعدستی برپا شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در جریان برگزاری این میز خدمت، اطلاعات و راهنماییهای لازم در خصوص نحوه دریافت تسهیلات بانکی، شرایط بهرهمندی از اعتبارات حمایتی، صدور مجوزها، دریافت پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی صنایعدستی، شرکت در دورههای آموزشی تخصصی و سایر خدمات قابل ارائه توسط اداره میراثفرهنگی به مراجعان ارائه شد.
او اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان، فعالان گردشگری و علاقهمندان به صنایعدستی با حضور در این میز خدمت، مسائل، پیشنهادها و درخواستهای خود را مطرح کردند و راهنماییهای لازم توسط کارشناسان ارائه شد.
صالحی با تأکید بر اهمیت برگزاری میزهای خدمت افزود: این برنامهها فرصت مناسبی برای ارتباط بیواسطه مردم با مسئولان، آشنایی بیشتر شهروندان با خدمات دستگاههای اجرایی و تسریع در پیگیری مطالبات و مشکلات است. همچنین برگزاری میز خدمت در مکانهای عمومی و پرمخاطب مانند نماز جمعه، زمینه دسترسی آسانتر مردم به خدمات تخصصی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیتها و حمایتهای موجود را فراهم میکند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوسف خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان در طول سال و به مناسبتهای مختلف، برگزاری میزهای خدمت را در دستور کار دارد تا ضمن تقویت ارتباط با مردم، زمینه توسعه فعالیتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و حمایت هرچه بیشتر از فعالان این حوزهها فراهم شود.
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