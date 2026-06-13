بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مراسم هفته صنایعدستی شهرستان خوسف، نخستین خانه صنایعدستی ملهبافی بخش خصوصی شهرستان با مشارکت مؤسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول(ص) به بهرهبرداری رسید. این مرکز با هدف توسعه آموزش، تولید، اشتغال و توانمندسازی هنرمندان در رشتههای مختلف صنایعدستی از جمله ملهبافی، پارچهبافی سنتی، گلیمبافی، رودوزیهای سنتی، دوخت محصولات پارچهای و ارائه خدمات مشاورهای راهاندازی شده است.
همچنین فروشگاه صنایعدستی «چکامه» با مجوز رسمی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افتتاح شد. این فروشگاه علاوه بر عرضه و فروش محصولات صنایعدستی هنرمندان شهرستان، در زمینه آموزش و توانمندسازی فعالان حوزه رودوزیهای سنتی نیز فعالیت خواهد کرد و زمینه مناسبی برای معرفی و بازاریابی محصولات بومی منطقه فراهم میسازد.
در ادامه این مراسم، از ۳۷ طرح صنایعدستی بهرهمند از تسهیلات تبصره ۱۵ رونمایی شد. این طرحها در رشتههای ملهبافی، پارچهبافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، گلیمبافی، سفالگری و رودوزیهای سنتی اجرا شدهاند. برای حمایت از این طرحها بیش از ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات کمبهره از محل اعتبارات تبصره ۱۵ میراثفرهنگی و تفاهمنامههای منعقد شده با بنیاد علوی و بنیاد برکت پرداخت شده است.
رونمایی از ۲۷ فقره پروانه تولید انفرادی صادر شده در سال ۱۴۰۴ و همچنین معرفی و رونمایی از آثار دارای مهر اصالت صنایعدستی، از دیگر برنامههای این مراسم بود. مهر اصالت صنایعدستی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت، اصالت و هویت محصولات هنری، نقش مؤثری در معرفی تولیدات بومی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی دارد.
در این مراسم بر ضرورت حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساختهای تولید و فروش صنایعدستی، ایجاد بازارهای پایدار، گسترش آموزشهای تخصصی و افزایش فرصتهای اشتغال در این حوزه تأکید شد.
شهرستان خوسف با برخورداری از شهر ملی ملهبافی، روستای ملی گوهرسنگ خور و دهها هنرمند فعال در رشتههای مختلف صنایعدستی، یکی از قطبهای مهم صنایعدستی خراسان جنوبی به شمار میرود و اجرای این برنامهها گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصاد هنر، حفظ میراث فرهنگی، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی هنرمندان منطقه محسوب میشود.
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