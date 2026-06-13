۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹

آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی در محدوده جنوب غربی ارگ تاریخی سلطانیه

آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی در محدوده جنوب غربی ارگ تاریخی سلطانیه

سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی گنبد سلطانیه از آغاز  فصل دوم عملیات کاوش باستان‌شناسی در گوستان  تاریخی مجاور گنبد تاریخی سلطانیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل عالی سرپرست هیئت کاوش باستان شناسی تصریح کرد: فصل دوم عملیات کاوش باستان‌شناسی در محدوده جنوب غربی گورستان تاریخی گنبد تاریخی سلطانیه در ادامه فعالیت های سال گذشته با مجوز پژوهشگاه آغاز شده و تا نیمه مردادماه ادامه خواهد داشت.

او گفت: این پروژه در تداوم فعالیت‌های پژوهشی و کاوش‌های سال گذشته انجام می‌شود تا ضمن مستندسازی دقیق لایه‌های مدفون، اطلاعات بیشتری از وضعیت زیستی و تدفین در این پهنه تاریخی به دست آوریم.

عالی اظهار کرد: گنبد سلطانیه، به عنوان بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و شاهکار معماری دوره ایلخانی، تنها محدود به بنای عظیم گنبد نیست. یکی از بخش‌های بسیار مهم و کمتر شناخته‌شده این مجموعه، «گورستان تاریخی» است که در محدوده بیرونی گنبد و در داخل حصار ارگ سلطنتی قرار گرفته است.

سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی افزود:  این فصل از کاوش‌ها با رویکردی حفاظتی و پژوهشی، گامی بلند در راستای  آگاهی بیشتر  از دانش باستان‌شناسی، معماری و فرهنگ دوره ایلخانی انجام می شود.

گفتنی است، گنبد سلطانیه به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان و سومین گنبد مرتفع جهان یاد می‌شود. گنبد سلطانیه در سال ۱۳۸۴ به عنوان هفتمین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405032302011
راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

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