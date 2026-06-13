به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل عالی سرپرست هیئت کاوش باستان شناسی تصریح کرد: فصل دوم عملیات کاوش باستان‌شناسی در محدوده جنوب غربی گورستان تاریخی گنبد تاریخی سلطانیه در ادامه فعالیت های سال گذشته با مجوز پژوهشگاه آغاز شده و تا نیمه مردادماه ادامه خواهد داشت.

او گفت: این پروژه در تداوم فعالیت‌های پژوهشی و کاوش‌های سال گذشته انجام می‌شود تا ضمن مستندسازی دقیق لایه‌های مدفون، اطلاعات بیشتری از وضعیت زیستی و تدفین در این پهنه تاریخی به دست آوریم.

عالی اظهار کرد: گنبد سلطانیه، به عنوان بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و شاهکار معماری دوره ایلخانی، تنها محدود به بنای عظیم گنبد نیست. یکی از بخش‌های بسیار مهم و کمتر شناخته‌شده این مجموعه، «گورستان تاریخی» است که در محدوده بیرونی گنبد و در داخل حصار ارگ سلطنتی قرار گرفته است.

سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی افزود: این فصل از کاوش‌ها با رویکردی حفاظتی و پژوهشی، گامی بلند در راستای آگاهی بیشتر از دانش باستان‌شناسی، معماری و فرهنگ دوره ایلخانی انجام می شود.

گفتنی است، گنبد سلطانیه به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان و سومین گنبد مرتفع جهان یاد می‌شود. گنبد سلطانیه در سال ۱۳۸۴ به عنوان هفتمین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/