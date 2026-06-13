عاطفه شعبانی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در حاشیه نشست تخصصی بررسی اقتصاد صنایع‌دستی که با حضور اساتید، هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی مازندران شنبه ۲۳خرداد۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد؛ در گفتگ‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: این نشست با هدف تبادل اطلاعات و بررسی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد صنایع‌دستی برگزار شد و سه مقاله با موضوعات «اثرات جنگ بر صنایع‌دستی»، «صنایع‌دستی؛ مصداق کالای غیرفرهنگی» و «زنجیره ارزش صنایع‌دستی» در آن ارائه شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه این نشست فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد خلاق کشور است، افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، صنایع فرهنگی و خلاق سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات دارند و صنایع‌دستی نیز از مهم‌ترین ارکان این اقتصاد به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: صنایع‌دستی صرفاً یک فعالیت هنری نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی و ارزشمند است که می‌تواند در کنار گردشگری و کشاورزی به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار استان قش‌آفرینی کند.

شعبانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: در مازندران بیش از ۷۰ رشته مصوب و ۲۰ رشته بومی صنایع‌دستی فعال است و تاکنون حدود ۱۱ هزار هنرمند دارای مجوز در این حوزه شناسایی شده‌اند.

این مسئول ادامه داد: همچنین طی سال‌های اخیر بیش از ۳۰ هزار مجوز تولید در حوزه صنایع‌دستی صادر یا تمدید شده و ارزش سالانه تولیدات این بخش در استان بین ۳۲۰ تا ۵۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

او تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد صنایع‌دستی یک فعالیت جانبی نیست، بلکه بخشی از اقتصاد مولد مازندران است که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین فرصت‌های اشتغال را ایجاد می‌کند.

معاون صنایع‌دستی مازندران یکی از مزیت‌های مهم این حوزه را توزیع اشتغال در مناطق روستایی برشمرد و گفت: صنایع‌دستی زمینه اشتغال را در دورترین نقاط استان فراهم می‌کند و از مهاجرت نیروی انسانی به شهرها جلوگیری می‌کند.

او همچنین از حضور مدیر مرکز رشد شرکت‌های خلاق پارک علم و فناوری مازندران در این نشست خبر داد و افزود: در این برنامه، شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های خلاق و ظرفیت‌های موجود برای تبدیل کارگاه‌ها، انجمن‌ها و فعالان صنایع‌دستی به شرکت‌های خلاق تشریح و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه شد.

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