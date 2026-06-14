بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی شنبه ۲۳خرداد۱۴۰۵در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی سفال و سرامیک آمل گفت: این نمایشگاه با حضور جمعی از هنرمندان سفال و سرامیک شهرستان آمل و به همت اداره میراثفرهنگی شهرستان برپا شده و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای هنری و تولیدی منطقه فراهم کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: همزمان با برگزاری این رویداد، از تعدادی از بازرگانان و تجار ایرانی فعال در حوزه صادرات دعوت شد تا ضمن بازدید از آثار ارائه شده، زمینههای همکاری تجاری و بازاریابی محصولات سفال و سرامیک آمل را بررسی کنند.
او با بیان اینکه مذاکرات اولیه میان بازرگانان و صنعتگران انجام شده است، تصریح کرد: مقرر شد قراردادهای تجاری میان فعالان این حوزه منعقد شود و بخشی از محصولات تولیدی هنرمندان آمل در فروشگاه بزرگی که توسط تجار ایرانی در سلیمانیه عراق راهاندازی شده است، عرضه و به فروش برسد.
ایزدی توسعه صادرات صنایعدستی را یکی از مهمترین راهکارهای رونق اقتصادی این بخش برشمرد و گفت: افزایش فروش محصولات سفال و سرامیک در بازارهای خارجی میتواند نقش مؤثری در ارزآوری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد هنرمندان و صنعتگران استان داشته باشد و به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی شهرستان آمل عمل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران همچنین با ابراز رضایت از کیفیت آثار ارائه شده در این نمایشگاه، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از محصولات با بهرهگیری از تکنیکهای ارزشمند و لعابهای ویژه تولید شدهاند و از ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بینالمللی برخوردار هستند. برخی از این آثار فاخر قابلیت عرضه در بازارهای کشورهای اروپایی را نیز دارند.
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