به گزارش خبرنگار میراث آریا، در غرب استان کردستان، آنجا که دامنههای سرسبز زاگرس تا مرزهای غربی ایران امتداد مییابند، مریوان با چشماندازهای طبیعی کمنظیر، فرهنگ غنی کردی و پیشینهای ریشهدار در دل تاریخ، به یکی از زیباترین مقاصد گردشگری غرب کشور تبدیل شده است. شهرستانی که در آن مه صبحگاهی بر سطح دریاچه زریوار مینشیند، جنگلهای بلوط در شیب کوهستانها گسترده میشوند و موسیقی و آیینهای محلی همچنان در متن زندگی مردم جریان دارد. مریوان تلفیقی از طبیعت، فرهنگ و اصالت است؛ مقصدی که هر گوشه آن روایتی تازه از زیباییهای ایران را بازگو میکند.
مریوان؛ نگین سبز غرب ایران
شهرستان مریوان در بخش غربی استان کردستان و در همسایگی کشور عراق قرار گرفته است. این شهرستان از شمال با سقز، از شرق با سنندج، از جنوب با سروآباد و از غرب با مرزهای بینالمللی عراق همسایه است. موقعیت جغرافیایی ویژه مریوان موجب شده این منطقه علاوه بر اهمیت اقتصادی و مرزی، از ظرفیتهای گسترده گردشگری نیز برخوردار باشد.
فاصله مریوان تا سنندج، مرکز استان کردستان، حدود ۱۲۵ کیلومتر است. این شهرستان تا سقز نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر، تا سروآباد حدود ۴۰ کیلومتر و تا کرمانشاه نزدیک به ۲۳۰ کیلومتر فاصله دارد. قرار گرفتن در قلب رشتهکوههای زاگرس و بهرهمندی از آبوهوای معتدل کوهستانی، شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعی در این منطقه فراهم کرده است.
در طول سال، بهویژه در فصلهای بهار و تابستان، هزاران گردشگر از سراسر کشور راهی مریوان میشوند تا از طبیعت بکر، دریاچههای طبیعی، جنگلهای انبوه و فرهنگ مهماننواز مردم کرد بازدید کنند.
دریاچه زریوار؛ قلب تپنده گردشگری مریوان
بدون تردید مهمترین جاذبه گردشگری مریوان، دریاچه زریوار است؛ نگینی آبیرنگ که در فاصلهای اندک از شهر مریوان قرار گرفته و به عنوان بزرگترین دریاچه آب شیرین غرب ایران شناخته میشود.
زریوار با چشماندازهای بینظیر، آب زلال، نیزارهای گسترده و کوهستانهای سرسبزی که آن را در آغوش گرفتهاند، یکی از زیباترین مناظر طبیعی کشور را پدید آورده است. در بسیاری از روزهای سال، مه صبحگاهی سطح دریاچه را میپوشاند و تصویری رؤیایی از طبیعت زاگرس خلق میکند.
قایقسواری، طبیعتگردی، عکاسی، پرندهنگری و استراحت در سواحل دریاچه از جمله فعالیتهایی است که گردشگران در زریوار تجربه میکنند. این دریاچه نه تنها مهمترین نماد گردشگری مریوان، بلکه یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی ایران محسوب میشود.
جنگلهای بلوط؛ میراث سبز زاگرس
بخش بزرگی از طبیعت مریوان را جنگلهای بلوط تشکیل میدهند. این جنگلها که در دامنه کوهستانهای اطراف گسترده شدهاند، بخشی از رویشگاههای ارزشمند زاگرس به شمار میروند.
در فصل بهار، دامنهها و درههای اطراف مریوان با پوشش گیاهی متنوع و گلهای خودرو پوشیده میشوند و چشماندازهایی خیرهکننده برای طبیعتگردان به وجود میآورند. بسیاری از گردشگران، کمپینگ، کوهپیمایی و گردش در این جنگلها را یکی از جذابترین بخشهای سفر به مریوان میدانند.
منطقه اورامانات؛ سرزمین معماری و فرهنگ
بخشهایی از منطقه تاریخی اورامانات در حوزه شهرستان مریوان قرار دارد. این منطقه کوهستانی که به دلیل معماری پلکانی روستاها، فرهنگ غنی و سبک زندگی سنتی شهرت جهانی یافته، یکی از ارزشمندترین میراثهای فرهنگی غرب ایران محسوب میشود.
خانههای سنگی، کوچههای باریک، باغهای سرسبز و زندگی سنتی مردم اورامان، فضایی متفاوت از سایر مناطق کشور ایجاد کرده است. در بسیاری از روستاهای این منطقه، شیوه زندگی و آداب و رسوم کهن همچنان حفظ شده و گردشگران را با جلوههایی ناب از فرهنگ کردی آشنا میکند.
روستای نگل و قرآن تاریخی آن
یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی و مذهبی منطقه، روستای نگل است که در مسیر سنندج به مریوان قرار دارد. این روستا به دلیل نگهداری یکی از قرآنهای تاریخی و ارزشمند جهان اسلام شهرت فراوانی دارد.
نسخه تاریخی قرآن نگل که قدمت آن به سدههای نخستین اسلامی نسبت داده میشود، سالهاست مورد توجه پژوهشگران، زائران و گردشگران قرار دارد. علاوه بر ارزش مذهبی، طبیعت زیبای روستا و چشماندازهای کوهستانی اطراف آن نیز جذابیت ویژهای برای مسافران ایجاد کرده است.
کوهستانهای چهلچشمه و شاهو؛ بهشت کوهنوردان
کوهستانهای مرتفع غرب کردستان از جمله مهمترین ظرفیتهای طبیعتگردی منطقه هستند. رشتهکوه شاهو و ارتفاعات پیرامون مریوان هر ساله میزبان علاقهمندان به کوهنوردی، طبیعتگردی و عکاسی طبیعت هستند.
چشمههای متعدد، مراتع سرسبز، تنوع گیاهی و چشماندازهای گسترده از ویژگیهای این مناطق کوهستانی است. در فصل بهار، دامنهها به فرشی از گلهای رنگارنگ تبدیل میشوند و جلوهای کمنظیر از طبیعت زاگرس را به نمایش میگذارند.
بازارچه مرزی باشماق؛ تلاقی تجارت و گردشگری
بازارچه مرزی باشماق یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و تجاری غرب کشور محسوب میشود. این گذرگاه مرزی علاوه بر نقش اقتصادی، به یکی از مقاصد گردشگری خرید در منطقه تبدیل شده است.
بسیاری از مسافران در کنار بازدید از جاذبههای طبیعی مریوان، از مراکز خرید و بازارهای این شهر نیز دیدن میکنند. رونق تجارت مرزی باعث شده بازارهای مریوان همواره از پویایی و جذابیت خاصی برخوردار باشند.
روستاهای هدف گردشگری؛ جلوهای از زندگی اصیل
در نقاط مختلف شهرستان مریوان روستاهای متعددی وجود دارند که به دلیل طبیعت زیبا، معماری سنتی و فرهنگ بومی مورد توجه گردشگران قرار گرفتهاند.
این روستاها با خانههای سنگی، باغهای میوه، چشمههای زلال و شیوه زندگی سنتی، فرصت مناسبی برای آشنایی با فرهنگ مردم کرد فراهم میکنند. بسیاری از گردشگران، اقامت در خانههای بومگردی روستایی را از جذابترین بخشهای سفر به مریوان میدانند.
مردمشناسی؛ فرهنگ اصیل کردستان
اکثریت جمعیت شهرستان مریوان را کردها تشکیل میدهند و زبان کردی مهمترین زبان رایج در منطقه است. مردم مریوان به مهماننوازی، صمیمیت و حفظ سنتهای فرهنگی شهرت دارند.
فرهنگ مردم این منطقه ریشه در تاریخ کهن کردستان دارد و در موسیقی، پوشش، آیینها، خوراک و معماری محلی بهخوبی نمایان است. تعلق خاطر به ارزشهای اجتماعی و احترام به سنتها همچنان از ویژگیهای برجسته جامعه محلی مریوان به شمار میرود.
آیینها و رسوم محلی
مراسم نوروز در مریوان با شکوه فراوان برگزار میشود. برگزاری جشنهای مردمی، موسیقی محلی، رقصهای گروهی کردی و گردهماییهای خانوادگی از مهمترین جلوههای این مناسبت ملی است.
یکی از شناختهشدهترین آیینهای منطقه، مراسم پیرشالیار در حوزه فرهنگی اورامانات است که ریشه در باورهای تاریخی و فرهنگی مردم منطقه دارد و هر ساله توجه گردشگران فراوانی را به خود جلب میکند.
موسیقی کردی نیز جایگاه ویژهای در زندگی مردم مریوان دارد. اجرای موسیقی سنتی با سازهایی همچون دف، تنبور و شمشال در بسیاری از جشنها و مراسم محلی دیده میشود.
خوراک محلی؛ طعم اصالت کردستان
غذاهای محلی مریوان بخشی از جذابیت فرهنگی این شهرستان را تشکیل میدهند. کلانه، دوینه، آشهای محلی، انواع خورشهای سنتی و غذاهای تهیهشده از محصولات بومی از جمله خوراکیهای محبوب منطقه هستند.
استفاده از گیاهان کوهی، لبنیات محلی و محصولات طبیعی سبب شده غذاهای مریوان طعمی متفاوت و اصیل داشته باشند. بسیاری از گردشگران تجربه غذاهای محلی را یکی از بهیادماندنیترین بخشهای سفر خود میدانند.
صنایع دستی؛ هنر در دستان مردمان زاگرس
صنایع دستی مریوان بازتابی از فرهنگ و هنر مردم کردستان است. گلیمبافی، جاجیمبافی، موجبافی، قالیبافی و تولید انواع دستبافتههای سنتی در بسیاری از روستاهای منطقه رواج دارد.
لباسهای محلی کردی با رنگهای متنوع و دوختهای خاص نیز از جلوههای هنری منطقه محسوب میشوند. علاوه بر این، ساخت سازهای موسیقی سنتی و تولید محصولات چوبی و تزئینی نیز در برخی نقاط شهرستان انجام میشود.
بازارهای محلی و مراکز خرید
بازارهای سنتی و مراکز تجاری مریوان از جمله مقاصد محبوب گردشگران هستند. در این بازارها علاوه بر کالاهای متنوع، انواع صنایع دستی، محصولات بومی، پوشاک محلی و سوغات منطقه عرضه میشود.
بازارهای مریوان به دلیل موقعیت مرزی و رونق اقتصادی منطقه، همواره مورد توجه مسافران قرار داشتهاند. خرید از این بازارها فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه فراهم میکند.
مریوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری طبیعی و فرهنگی غرب ایران است. وجود دریاچه زریوار، جنگلهای زاگرس، روستاهای تاریخی، بازارچههای مرزی و فرهنگ غنی کردی ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان ایجاد کرده است.
مریوان تنها یک شهر مرزی نیست بلکه مقصدی است که طبیعت، فرهنگ، تاریخ و زندگی بومی را در قالبی منحصربهفرد به گردشگران عرضه میکند. هر مسافری که به این سرزمین سفر میکند، بخشی از زیباییهای زاگرس، اصالت فرهنگ کردی و مهماننوازی مردم غرب ایران را با خود به یادگار میبرد؛ یادگاری که تا سالها در ذهن و خاطره او باقی خواهد ماند.
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