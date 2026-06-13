به گزارش میراث آریا، این همایش روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ به همت حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استان اصفهان در فضای تاریخی چهارباغ برگزار و با استقبال گسترده شهروندان و گردشگران روبه‌رو شد.

در این رویداد، ۳۵۰ دستگاه خودروی کلاسیک، ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت، ۶۰ دستگاه کمپر و کاروان و ۵۰ دستگاه خودروی دو دیفرانسیل مجهز به تجهیزات سفر و طبیعت‌گردی حضور داشتند و ظرفیت‌های متنوع حوزه اتومبیلرانی، گردشگری جاده‌ای و سفرهای طبیعت‌گردی استان را به نمایش گذاشتند.

این همایش که با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان از جمله فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های فعالان حوزه وسایل نقلیه گردشگری، توسعه تعاملات تخصصی و ترویج فرهنگ استفاده مسئولانه از وسایل نقلیه در سفر را فراهم کرد.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اصفهان، توسعه گردشگری زمینی، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و ایجاد شور و نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد بود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۵ هزار نفر از این همایش بازدید کردند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر شهروندان و علاقه‌مندان از رویدادهای مرتبط با گردشگری خودرویی و موتوری در یکی از مهم‌ترین محورهای تاریخی کشور است.

حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در تمام استان‌های کشور نماینده مستقیم دارد و متناسب با ظرفیت هر استان و به فراخور زمان و مناسبت‌ها، رویدادهای مختلفی را در حوزه‌های متنوع مرتبط با اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری برگزار می‌کند.

اعطای پلاک تاریخی، تشکیل کلوپ‌ها و کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری از جمله اقدامات نمایندگان استانی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است.

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