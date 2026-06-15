به گزارش خیرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: برند هنری و خلاق ترنج‌دخت به مدیریت اکرم حاج حسنی، مدیرعامل شرکت خلاق ترنج زرین و مدیر مؤسسه ترنج‌دخت شاهوار، موفق به کسب چهار مهر اصالت ملی صنایع‌دستی ایران برای چهار اثر منتخب خود شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: مهر اصالت ملی صنایع‌دستی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پس از ارزیابی تخصصی آثار از نظر اصالت، کیفیت، هویت فرهنگی و نوآوری به هنرمندان و فعالان برتر این حوزه اعطا می‌شود.

او تصریح کرد: مجموعه ترنج‌دخت پیش از این نیز با دریافت ۱۰ نشان شیما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توانمندی خود را در حوزه طراحی و تولید پوشاک هویت‌محور و مبتنی بر فرهنگ ایرانی به اثبات رسانده است.

رضویان بیان کرد: اکرم حاج حسنی از فعالان شاخص حوزه صنایع‌خلاق و صنایع‌دستی کشور است که در کارنامه حرفه‌ای خود افتخارات متعددی از جمله دریافت نشان ملی صنایع‌دستی، کسب رتبه نخست فناوری و نوآوری استان، عنوان کارآفرین برتر، تدریس در دانشگاه ملی مهارت و مدیریت یک شرکت خلاق مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به ثبت رسانده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به نقش مؤثر هنرمندان خلاق در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور گفت: کسب این موفقیت ارزشمند نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرهای سنتی و صنایع خلاق ایران در تولید محصولات هویت‌محور، نوآورانه و ارزش‌آفرین است.

او خاطرنشان کرد: برند ترنج‌دخت با بهره‌گیری از هنرهای اصیل ایرانی از جمله سوزن‌دوزی، گلدوزی و طراحی پوشاک هنری، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در حوزه صنایع خلاق و پوشاک فرهنگی کشور به دست آورد و الگویی موفق در پیوند هنر، کارآفرینی و هویت ایرانی اسلامی باشد.

روضیان تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و کارآفرینان حوزه صنایع‌دستی و صنایع خلاق، زمینه‌ساز حفظ میراث فرهنگی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شاهرود و استان سمنان خواهد بود.

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