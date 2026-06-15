۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰

پیگیری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به اورامانات/ تخصیص ۶۵ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان روانسر 

پیگیری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به اورامانات/ تخصیص ۶۵ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان روانسر 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه به منظور پی‌گیری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به منطقه اورامانات از شهرستان روانسر بازدید کرد.

به‌گزارش میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۲۵ مردادماه به منظور پی‌گیری مصوبات سفر سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به منطقه اورامانات از شهرستان روانسر بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: به دنبال سفر وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستان روانسر و پاوه در سال ۱۴۰۴ و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و زیر ساخت‌ها و با پیگیری‌های نماینده محترم  مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، فرماندار روانسر و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، مبلغ ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای سه طرح در شهرستان روانسر تصویب و اعتبار لازم جهت اجرای آنان تخصیص داده شد.

او تصریح کرد: از جمله این طرح‌ها تقویت زیرساخت‌های مسیر گردشگری جاده شبانکاره است که با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال پیمان‌سپاری شده و ان‌شاءالله در فاز اول حدود ۸۰۰ متر از مسیر آسفالت می‌شود.

اعظمی با بیان اینکه در فاز بعدی روکش آسفالت مابقی مسیر تکمیل و همچنین روشنایی مسیر به طول ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، افزود: در مسیر مذکور حدود شش واحد گردشگری فعال و در حال ارائه خدمات به گردشگران هستند.

او گفت: همچنین برای تکمیل فاز دوم دو طرح بازارچه دائم صنایع‌دستی و گوردخمه روانسر نیز مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده و هم اکنون پیمانکار در حال اجرای طرح‌های مذکور است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تاکید کرد: پروژه‌های مذکور پیمان سپاری شده‌اند و تا پایان سال مالی یعنی شهریورماه امسال به اتمام می‌رسند.

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کد خبر 1405032502290
مهدی خالوندی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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