به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوشنبه ۲۵ خردادماه امین کوگانی در حاشیه نشست با فعالان و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی شهرستان دالاهو، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان در نقشه صنایع‌دستی کشور اظهار کرد: دالاهو به واسطه ثبت ملی به عنوان شهر ملی تنبور، از اهمیت راهبردی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و در کنار آن، هنرِ صنعت ساخت ابزار آلات فلزی این شهرستان به عنوان یکی از برندهای شاخص و افتخارآفرین صنایع‌دستی استان کرمانشاه شناخته می‌شود.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به رفع موانع لجستیکی صنعتگران این منطقه افزود: در سال گذشته، هنرمندان و تولیدکنندگان چاقوی دالاهو در زمینه ارسال پستی محصولات خود با مشکلاتی ناشی از ماهیت فلزی و نوع بسته‌بندی ابزارآلات مواجه بودند.

او ادامه داد: خوشبختانه با برگزاری جلسات مشترک و رایزنی‌های کارشناسی با اداره‌کل پست استان، این چالش به‌طور کامل مرتفع شده است و صنعتگران اکنون دغدغه‌ای برای بسته‌بندی و ارسال محصولات خود ندارند.

کوگانی همچنین در خصوص دغدغه تأمین منابع مالی هنرمندان گفت: بحث پرداخت تسهیلات، از دیگر مطالبات به حق هنرمندان این شهرستان بود که در سال گذشته با چالش‌هایی همراه بود، در همین راستا، نشست‌های متعددی تشکیل شده و با جدیت در حال پیگیری هستیم تا با افزایش میزان تسهیلات، شاهد تقویت زیرساخت‌های تولید و حمایت از رشته‌های اصیل صنایع‌دستی دالاهو باشیم.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به برنامه‌های آموزشی این معاونت تصریح کرد: در کنار حمایت‌های اقتصادی، آموزش و ترویج صنایع‌دستی اولویت اصلی ماست، بر همین اساس، در طول سال کارگاه‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی در دالاهو برگزار می‌شود تا علاوه بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار و ایجاد اشتغال، این هنر-صنعت‌های ارزشمند که میراثی ماندگار از نیاکان ماست، حفظ شده و با انتقال به نسل‌های جدید، جاودان بماند.

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