بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، با اشاره به روند تخصیص اعتبارات ملی در سال مالی ۱۴۰۴ اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و همچنین توسعه بازارچههای صنایعدستی، این ادارهکل تا کنون موفق به اخذ ۴۸۵ هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: این اعتبار برای اجرای ۱۰ پروژه در ۶ شهرستان استان پیشبینی شده و شامل طرحهایی در حوزههای زیرساختهای گردشگری از جمله محوطهسازی، مسیر دسترسی، روشنایی، برقرسانی، مرمت بناها و مساجد تاریخی استان است.
او با بیان اینکه برای پروژههای مذکور قراردادهای لازم منعقد شده است، تصریح کرد: اعتبار تخصیصیافته در سال مالی ۱۴۰۴ تاکنون نسبت به کل تخصیص سال مالی ۱۴۰۳ در بخش تملک داراییهای سرمایهای، که ۲۵۳ هزار و ۵۸۰ میلیون ریال بوده، حدود ۹۲ درصد رشد داشته است.
اعظمی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی اعتبارات تخصیصیافته تا پایان سال مالی ۱۴۰۴، یعنی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، جذب و در مسیر اجرای پروژهها هزینه خواهد شد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، در پایان تأکید کرد: این اعتبارات نقش مهمی در تکمیل زیرساختهای گردشگری، صیانت از آثار تاریخی و تقویت ظرفیتهای صنایعدستی استان خواهد داشت و میتواند زمینهساز توسعه متوازن گردشگری در شهرستانهای مختلف کرمانشاه باشد.
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