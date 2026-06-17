۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۶

اختصاص ۴۸۵ میلیارد ریال اعتبار ملی به ۱۰ پروژه میراث‌فرهنگی کرمانشاه/ افزایش ۹۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی

اختصاص ۴۸۵ میلیارد ریال اعتبار ملی به ۱۰ پروژه میراث‌فرهنگی کرمانشاه/ افزایش ۹۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از اخذ ۴۸۵ هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی برای اجرای ۱۰ پروژه در ۶ شهرستان استان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار نسبت به تخصیص سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۹۲ درصد رشد داشته است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، با اشاره به روند تخصیص اعتبارات ملی در سال مالی ۱۴۰۴ اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و همچنین توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، این اداره‌کل تا کنون موفق به اخذ ۴۸۵ هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: این اعتبار برای اجرای ۱۰ پروژه در ۶ شهرستان استان پیش‌بینی شده و شامل طرح‌هایی در حوزه‌های زیرساخت‌های گردشگری از جمله محوطه‌سازی، مسیر دسترسی، روشنایی، برق‌رسانی، مرمت بناها و مساجد تاریخی استان است.

او با بیان اینکه برای پروژه‌های مذکور قراردادهای لازم منعقد شده است، تصریح کرد: اعتبار تخصیص‌یافته در سال مالی ۱۴۰۴ تاکنون نسبت به کل تخصیص سال مالی ۱۴۰۳ در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که ۲۵۳ هزار و ۵۸۰ میلیون ریال بوده، حدود ۹۲ درصد رشد داشته است.

اعظمی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی اعتبارات تخصیص‌یافته تا پایان سال مالی ۱۴۰۴، یعنی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، جذب و در مسیر اجرای پروژه‌ها هزینه خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در پایان تأکید کرد: این اعتبارات نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از آثار تاریخی و تقویت ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن گردشگری در شهرستان‌های مختلف کرمانشاه باشد.

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کد خبر 1405032702464
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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