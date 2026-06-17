بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مظفر غلامی چهارشنبه ۲۷ خردادماه ضمن تبریک هفته صنایعدستی اظهار کرد: به منظور گرامیداشت هفته صنایعدستی و در راستای ترویج و توسعه هنرهای سنتی، نمایشگاه ویژهای با حضور هنرمندان و صنعتگران شهرستان سرپلذهاب افتتاح شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سرپلذهاب، افزود: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته پذیرای علاقهمندان و همشهریان عزیز خواهد بود، آثار برجستهای در رشتههای چرمدوزی، میناکاری، احجام چوبی و دوخت البسه محلی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
غلامی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تصریح کرد: هدف اصلی ما از برپایی این نمایشگاه، ایجاد فرصتی برای تعامل مستقیم صنعتگران با مردم، حمایت از اقتصاد هنرهای بومی و همچنین تشویق نسل جوان برای گرایش به سمت یادگیری هنرهای دستی است.
او ادامه داد: این آثار نه تنها بازتابدهنده ذوق و هنر هنرمندان منطقه ما هستند، بلکه ظرفیتهای بالایی برای کارآفرینی و اشتغالزایی دارند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرپلذهاب در پایان از عموم مردم، گردشگران و علاقهمندان به هنر دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن حمایت از هنرمندان بومی، از آثار و محصولات ارائهشده بازدید کنند.
گفتنی است، این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل مشخصشده برای بازدید علاقهمندان دایر است.
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