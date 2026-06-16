به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی دوشنبه ۲۵ خردادماه، به مناسبت هفته صنایع‌دستی با حضور در بنیاد دستان مهربان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه در حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در جریان این بازدید، از ۲کارگاه فعال صنایع‌دستی چوب و گلیم‌بافی دیدن کرد و بر اهمیت توسعه آموزش، تولید و اشتغال‌زایی در حوزه صنایع‌دستی برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

کوگانی همچنین با حضور در بخش آیندگان این بنیاد، با اهدای هدیه‌هایی به مناسبت هفته صنایع‌دستی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های این مجموعه تقدیر کرد و حمایت از چنین ظرفیت‌هایی را در راستای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش، مهم و اثرگذار دانست.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد حمایتی این معاونت از مجموعه‌های فعال در حوزه تولید، اظهار کرد: این بنیاد با توجه به فعالیت در حوزه صنایع‌دستی، از حمایت‌های مختلف معاونت صنایع‌دستی بهره‌مند خواهد شد و تلاش می‌شود زمینه حضور مؤثرتر آن در نمایشگاه‌ها و بازارهای عرضه و فروش فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در کلیه نمایشگاه‌ها یک غرفه رایگان در اختیار این بنیاد قرار می‌گیرد تا بتواند محصولات تولیدی خود را عرضه کرده و از این مسیر، علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، در مسیر فروش و پایداری اقتصادی نیز گام بردارد.

کوگانی در پایان تصریح کرد: حمایت از کارگاه‌های تولیدی و مجموعه‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه صنایع‌دستی، نه‌تنها به حفظ و ترویج هنرهای سنتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی گروه‌های هدف باشد.

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