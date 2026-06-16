۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰

بازدید معاون صنایع‌دستی کرمانشاه از بنیاد دستان مهربان/ حمایت از تولید و فروش صنایع‌دستی زنان و کودکان بی‌سرپرست

بازدید معاون صنایع‌دستی کرمانشاه از بنیاد دستان مهربان/ حمایت از تولید و فروش صنایع‌دستی زنان و کودکان بی‌سرپرست

به مناسبت هفته صنایع‌دستی، امین کوگانی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، از بنیاد دستان مهربان، حامی زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، بازدید کرد و ضمن حضور در دو کارگاه صنایع‌دستی چوب و گلیم‌بافی، از بخش آیندگان این بنیاد نیز با اهدای هدیه‌ای ویژه تقدیر به عمل آورد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی دوشنبه ۲۵ خردادماه، به مناسبت هفته صنایع‌دستی با حضور در بنیاد دستان مهربان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه در حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در جریان این بازدید، از ۲کارگاه فعال صنایع‌دستی چوب و گلیم‌بافی دیدن کرد و بر اهمیت توسعه آموزش، تولید و اشتغال‌زایی در حوزه صنایع‌دستی برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

کوگانی همچنین با حضور در بخش آیندگان این بنیاد، با اهدای هدیه‌هایی به مناسبت هفته صنایع‌دستی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های این مجموعه تقدیر کرد و حمایت از چنین ظرفیت‌هایی را در راستای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش، مهم و اثرگذار دانست.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد حمایتی این معاونت از مجموعه‌های فعال در حوزه تولید، اظهار کرد: این بنیاد با توجه به فعالیت در حوزه صنایع‌دستی، از حمایت‌های مختلف معاونت صنایع‌دستی بهره‌مند خواهد شد و تلاش می‌شود زمینه حضور مؤثرتر آن در نمایشگاه‌ها و بازارهای عرضه و فروش فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در کلیه نمایشگاه‌ها یک غرفه رایگان در اختیار این بنیاد قرار می‌گیرد تا بتواند محصولات تولیدی خود را عرضه کرده و از این مسیر، علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، در مسیر فروش و پایداری اقتصادی نیز گام بردارد.

کوگانی در پایان تصریح کرد: حمایت از کارگاه‌های تولیدی و مجموعه‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه صنایع‌دستی، نه‌تنها به حفظ و ترویج هنرهای سنتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی گروه‌های هدف باشد.

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کد خبر 1405032602331
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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