تشدید بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری کرمانشاه در آستانه اربعین 

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین خانی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از آغاز اجرای طرح بازدید و نظارت بر تأسیسات گردشگری بینراهی و واحدهای پذیرایی شهرستان کرمانشاه در آستانه ماه محرم و اربعین حسینی خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدماترسانی به زائران و مسافران، طرح مشترک نظارت بر تأسیسات گردشگری، مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی، هتلها، مهمانپذیرها، رستورانها و سایر واحدهای پذیرایی شهرستان کرمانشاه با همکاری دستگاههای عضو کمیته نظارت از جمله شبکه بهداشت، اداره دامپزشکی، اتحادیه هتلداران، پلیس اماکن و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده است.
خانی افزود: این بازدیدها از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت و طی آن، نحوه ارائه خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، کیفیت مواد غذایی، وضعیت بهداشت محیط، ایمنی و استانداردهای لازم در واحدهای تحت پوشش مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرد.
او هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و پذیرایی، حفظ سلامت عمومی، افزایش رضایتمندی زائران و مسافران و آمادگی هرچه بیشتر واحدهای خدماترسان در ایام پر تردد محرم و اربعین حسینی عنوان کرد.
خانی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد و واحدهای خدماتی موظف هستند نسبت به رفع نواقص احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کرمانشاه در پایان از تمامی بهرهبرداران تأسیسات گردشگری و واحدهای پذیرایی خواست با رعایت کامل دستورالعملهای ابلاغی و همکاری با تیمهای نظارتی، زمینه ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران و مسافران را فراهم کنند.
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