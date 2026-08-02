رکوردشکنی مرز خسروی در اربعین/ عبور ۷۰۰ هزار زائر از دروازه عتبات

بهرام سلیمانی امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه در گفتگو با خبرنگار میراث‌آریا، اظهار کرد: با گذشت ۱۷ روز از آغاز عملیات بزرگ اربعین، مرز خسروی شاهد ترافیک پرحجم اما روانی از تردد عاشقان حسینی است.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه، افزود: آمارها نشان می‌دهد که این گذرگاه مرزی، امسال با آمادگی کامل زیرساختی، توانسته نقش پررنگ‌تری را در تسهیل سفرهای زیارتی ایفا کند.

جانشین ستاد اربعین در استان کرمانشاه گفت: من به عنوان خادم زائران در ستاد اربعین استان، با نگاهی به داده‌های ثبت شده تا پایان روز دهم مردادماه، شاهد ثبت رکورد ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ تردد بوده‌ام که این عدد در مقایسه با سال پیش، رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه، نکته قابل توجه در این میان، پایداری جریان ترددهاست، تصریح کرد: تا این لحظه، ۴۹۲ هزار و ۴۸۶ نفر از هم‌وطنانمان از طریق این مرز عازم کربلای معلی شده‌اند که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، شاهد رشد یک درصدی هستیم.

سلیمانی افزود: آنچه در حال حاضر توجه ویژه ما را در ستاد اربعین به خود جلب کرده، آغاز موج بازگشت زوار است.

او با بیان اینکه، خوشبختانه شاهد یک روند افزایشی محسوس در این بخش هستیم، افزود: ۲۰۶ هزار و ۹۱۸ نفر تاکنون به سلامت از طریق مرز خسروی وارد کشور شده‌اند، این رقم، جهشی ۱۰ درصدی را نسبت به سال قبل به ثبت رسانده که نشان از مدیریت موفق جریان بازگشت و اعتماد زوار به تسهیلات فراهم شده در این مرز دارد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی استان کرمانشاه با تمام توان در حالت آماده‌باش کامل هستند تا علاوه بر تضمین امنیت، فرایند ورود زوار به خاک کشور با کمترین چالش و بیشترین سطح رفاه صورت پذیرد.

سلیمانی در خاتمه اظهار کرد: تمرکز ما در روزهای باقی‌مانده، بر پایداری خدمات‌رسانی و مدیریت موج بازگشت معطوف شده است تا زائران عزیز بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای سفر خود را به پایان برسانند.

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