مهدی خالوندی فعال رسانهای استان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: سفر اربعین، فراتر از یک رویداد آیینی، بزرگترین گردهمایی بشری در تاریخ معاصر است که هر ساله میلیونها دلداده را از سراسر جهان به سوی دیار نور میکشاند. در میان تمامی معابر و گذرگاههای مرزی میان ایران و عراق، مرز خسروی نامی است که با تاریخ، اصالت و سهولت درآمیخته است.
این مرز نه تنها یک گذرگاه ساده، بلکه دروازهای است کهن که قرنهاست زائران و عاشقان اهلبیت (ع) را در آغوش میگیرد.
قدمتی به بلندای تاریخ
مرز خسروی، قدیمیترین و بااصالتترین گذرگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سمت عراق است. برخلاف بسیاری از معابر که به دلیل نیازهای مقطعی سفرهای زیارتی در سالهای اخیر شکل گرفتهاند، مرز خسروی از دیرباز و از دوران قدیم، اصلیترین راه زمینی برای دسترسی به عتبات عالیات محسوب میشده است. عبور کاروانهای زیارتی از این مسیر در طول دههها و حتی سدههای گذشته، خسروی را به نمادی از پایداری ارتباط معنوی میان دو ملت ایران و عراق تبدیل کرده است. این قدمت، فراتر از یک موقعیت جغرافیایی، نوعی میزبانی نهادینه شده را در این منطقه ایجاد کرده که زائران عزیز در طول مسیر، به وضوح آن را حس میکنند.
شاهراه نزدیک به مقصد
یکی از کلیدیترین ویژگیهای مرز خسروی که آن را از سایر مرزها متمایز میکند، نزدیکترین مسیر زمینی به عتبات عالیات است. وقتی زائر از این مرز عبور میکند، تا رسیدن به شهر مقدس کربلا راهی کوتاه پیش رو دارد. این کوتاهی مسیر، بهویژه برای خانوادهها، سالمندان و کودکان، مزیتی غیرقابلانکار است. هر ساعت زودتر رسیدن به مقصد، به معنای بهرهمندی بیشتر از فضای معنوی کربلا و کاهش خستگی سفر است؛ مزیتی که خسروی به شایستگی آن را به زائران خود هدیه میدهد.
زیرساختهای گسترده و تردد روان
در سالهای اخیر، سرمایهگذاریهای عظیمی برای توسعه زیرساختهای این مرز انجام گرفته است. امروز خسروی تنها یک مرز نیست، بلکه مجموعهای کامل از خدمات رفاهی است. گیتهای متعدد و مجهز، سیستمهای نوین ثبت اطلاعات و مدیریت هوشمند جریان جمعیت باعث شده تا فرآیند خروج از کشور در این مرز با سرعتی مثالزدنی انجام شود. مفهوم تردد سریع در خسروی دیگر یک شعار نیست؛ زائران در کوتاهترین زمان ممکن و بدون معطلیهای طاقتفرسا، تشریفات قانونی را پشت سر گذاشته و پا به خاک عراق میگذارند.
امنیت پایدار و پارکینگهای استاندارد
دغدغه اصلی هر زائری در سفر اربعین، امنیت وسیله نقلیه و آرامش خاطر در طول مسیر است. مرز خسروی با تکیه بر مدیریت دقیق امنیتی و نظامی، یکی از امنترین گذرگاههای مرزی کشور محسوب میشود. در کنار این، احداث پارکینگهای عظیم و طبقهبندی شده با ظرفیت بسیار بالا، دغدغه پارک خودرو را برای زائران به کلی از میان برده است. این پارکینگها با بهرهگیری از تجهیزات نظارتی و گشتهای مداوم، محیطی امن را برای خودروهای شخصی فراهم کردهاند تا زائران با خیال راحت، بقیه مسیر را به سوی کربلا ادامه دهند.
مسیر دسترسی؛ سفری هموار
کیفیت مسیرهای دسترسی به مرز خسروی، در زمره باکیفیتترین مسیرهای مواصلاتی کشور است. جادههای عریض، دوبانده، ایمن و بهسازیشدهای که از مرکز کشور به سمت قصرشیرین و خسروی امتداد یافتهاند، رانندگی را برای زائران لذتبخش کردهاند. حذف نقاط حادثهخیز، روشنایی مناسب و حضور مستمر نیروهای امدادی در طول مسیر، سفری ایمن و هموار را برای زائران تضمین میکند.
انتخاب هوشمندانه
مجموعه این عوامل - قدمت تاریخی، کوتاهی مسیر، زیرساختهای مدرن، امنیت بالا و شرایط جوی مناسب - خسروی را به بهترین مرز برای یک سفر زیارتی آگاهانه تبدیل کرده است. مرز خسروی، انتخاب کسانی است که میخواهند با کمترین خستگی و بیشترین آرامش، خود را به حریم امن اباعبدالله الحسین(ع) برسانند. این گذرگاه، با آغوشی باز و زیرساختی در تراز استاندارد، آماده است تا خاطرهای خوش از سفری معنوی و بدون دغدغه را برای زائران اربعین حسینی ثبت کند.
پیشنهاد میشود زائران گرامی با انتخاب این مرز، تجربهای متمایز از یک سفر منظم و مدیریتشده را در کارنامه اربعین خود رقم بزنند.
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