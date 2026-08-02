به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه که با حضور نماینده سازمان مدیریت استان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد ۳ ماهه ۱۴۰۵ اداره‌کل برای تحقق سیاست‌های توسعه راهبردی اداره‌کل ارائه شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمت رسانی یکی از موارد مورد تاکید در برنامه راهبردی توسعه اداره‌کل است که با جدیت پیگیری می‌شود.

او افزود: همچنین شناسایی و انتقال وظایف و خدمات قابل واگذاری به استان از ستاد دستگاه‌های با همکاری دستگاه‌های اجرایی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

اعظمی تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در ساختمان‌های اداری از دیگر شاخص‌های در دست اجرا در فرآیند برنامه توسعه راهبردی اداره‌کل است که در دستور کار معاونت توسعه مدیریت قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در خاتمه تاکید کرد: یکی از بخش‌های مهم برنامه شورای راهبردی توسعه اداره‌کل، راه‌اندازی و راهبری سامانه فوریت‌های اداری یا فواد ۱۲۸ برای پاسخگویی به شکایات مردمی است که با سرعت در حال انجام است.

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