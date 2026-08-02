به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز یکشنبه ۱۱ مردادماه گفت: برپایی نمایشگاه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی در مسیر برگشت زوار اربعین در استان کرمانشاه به شکل وسیع انجام شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: با همکاری سپاه‌ پاسداران ۱۰ غرفه از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شهر ماهیدشت به هنرمندان صنایع‌دستی استان اختصاص یافته است.

او افزود: این نمایشگاه در مسیر اصلی تردد زوار اربعین حسینی قرار دارد و با استقبال گسترده مردم همراه شده است.

کوگانی گفت: در این نمایشگاه محصولات صنایع‌دستی استان در رشته‌های مختلف عرضه شده است.

در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۷۵ رشته صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند.

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