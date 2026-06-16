به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در دیدار با فرماندار شهرستان روانسر، ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی، بر اهمیت اقتصادی این حوزه تأکید کرد و گفت: صنایع‌دستی به عنوان نمادی از هویت و هنر منطقه، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان روانسر دارد که نیازمند حمایت‌های جدی فرمانداری است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با اشاره به مباحث مطرح شده در این دیدار، افزود: یکی از اولویت‌های ما برای توانمندسازی هنرمندان، ایجاد بازارچه‌های موقت و دائمی برای عرضه مستقیم محصولات است.

او ادامه داد: در همین راستا، فرماندار محترم روانسر قول مساعدت و همکاری جهت در اختیار قرار دادن فضاهای مناسب برای برپایی این بازارچه‌ها را داده‌اند که می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از فروش محصولات هنرمندان ایفا کند.

کوگانی در ادامه به موضوع تسهیلات کارگاهی اشاره کرد و گفت: پیگیری جهت تسریع در روند دریافت تسهیلات مشاغل خانگی و حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی از دیگر محورهای اصلی این گفتگو بود، تلاش می‌کنیم با همکاری فرمانداری، موانع موجود بر سر راه دریافت این تسهیلات برای هنرمندان متقاضی مرتفع شود.

کوگانی همچنین به نقش صنایع‌دستی در ایام مذهبی اشاره کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن کنگره بزرگ اربعین حسینی، ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان روانسر برای حضور در برنامه‌های فرهنگی و استقبال از زائران مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: هنرمندان ما آمادگی دارند تا با ایجاد غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران، علاوه بر معرفی فرهنگ منطقه، به رونق اقتصاد هنری نیز کمک کنند.

در پایان این نشست، معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه ضمن تقدیر از نگاه مثبت فرماندار روانسر به حوزه صنایع‌دستی، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌های بین‌بخشی به توسعه بیش‌ازپیش این صنعت در سطح شهرستان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای هنرمندان و صنعتگران منجر شود.

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