۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

بازدید معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه از بازارچه صنایع‌دستی روانسر/ مشکلات صنعتگران با جدیت پیگیری می‌شود

بازدید معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه از بازارچه صنایع‌دستی روانسر/ مشکلات صنعتگران با جدیت پیگیری می‌شود

امین کوگانی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، در بازدید از بازارچه دائمی صنایع‌دستی روانسر، ضمن گفت‌وگو رو در رو با صنعتگران و شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آنان، بر پیگیری جدی موارد مطرح شده تأکید کرد و از عزم این معاونت برای حمایت از فعالان این حوزه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی چهارشنبه ۲۷ خردادماه با حضور در بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهرستان روانسر، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مشکلات صنعتگران این منطقه قرار گرفت.

این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی وضعیت بازارچه‌ها و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان انجام شد، فرصتی را فراهم آورد تا معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با جمعی از هنرمندان و صنعتگران فعال در این بازارچه دیدار و گفتگو کند، صنعتگران حاضر در این نشست، ضمن معرفی ظرفیت‌های تولیدی خود، چالش‌ها و موانع پیش روی فعالیتشان را با معاونت صنایع‌دستی استان در میان گذاشتند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، در این دیدار با اشاره به اهمیت حمایت از صنایع‌دستی به عنوان یکی از ارکان اشتغال‌زایی و حفظ میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: هدف از این بازدید، شنیدن مستقیم مشکلات شما و یافتن راهکارهای عملی برای رفع آن‌هاست.

او افزود: ما به توانمندی و خلاقیت صنعتگران استان، به‌ویژه در شهرستان روانسر، واقف هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط، موانع اداری، مالی و بازاریابی را از سر راه شما برداریم.

کوگانی با تأکید بر لزوم توجه به توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و ارتقاء سطح کیفی محصولات، قول مساعد داد تا تمام موارد مطرح شده از سوی صنعتگران با جدیت پیگیری شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع آنان رسانده شود.

 معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، بازدیدهای مستمر و ارتباط دوسویه با فعالان این عرصه را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات، شاهد رونق بیش از پیش بازارچه صنایع‌دستی روانسر و افزایش انگیزه تولید در میان هنرمندان این منطقه باشیم.

این بازدید در فضایی صمیمی برگزار شد و صنعتگران حاضر ضمن قدردانی از حضور و توجه معاونت صنایع‌دستی، ابراز امیدواری کردند که پیگیری‌های صورت گرفته منجر به بهبود شرایط کاری آنها شود.

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کد خبر 1405032702507
مهدی خالوندی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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