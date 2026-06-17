بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی چهارشنبه ۲۷ خردادماه با حضور در بازارچه دائمی صنایعدستی شهرستان روانسر، از نزدیک در جریان روند فعالیتها و مشکلات صنعتگران این منطقه قرار گرفت.
این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی وضعیت بازارچهها و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان انجام شد، فرصتی را فراهم آورد تا معاون صنایعدستی استان کرمانشاه با جمعی از هنرمندان و صنعتگران فعال در این بازارچه دیدار و گفتگو کند، صنعتگران حاضر در این نشست، ضمن معرفی ظرفیتهای تولیدی خود، چالشها و موانع پیش روی فعالیتشان را با معاونت صنایعدستی استان در میان گذاشتند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، در این دیدار با اشاره به اهمیت حمایت از صنایعدستی به عنوان یکی از ارکان اشتغالزایی و حفظ میراثفرهنگی، اظهار کرد: هدف از این بازدید، شنیدن مستقیم مشکلات شما و یافتن راهکارهای عملی برای رفع آنهاست.
او افزود: ما به توانمندی و خلاقیت صنعتگران استان، بهویژه در شهرستان روانسر، واقف هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری دستگاههای ذیربط، موانع اداری، مالی و بازاریابی را از سر راه شما برداریم.
کوگانی با تأکید بر لزوم توجه به توسعه بازارچههای صنایعدستی و ارتقاء سطح کیفی محصولات، قول مساعد داد تا تمام موارد مطرح شده از سوی صنعتگران با جدیت پیگیری شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع آنان رسانده شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، بازدیدهای مستمر و ارتباط دوسویه با فعالان این عرصه را از اولویتهای کاری خود برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات، شاهد رونق بیش از پیش بازارچه صنایعدستی روانسر و افزایش انگیزه تولید در میان هنرمندان این منطقه باشیم.
این بازدید در فضایی صمیمی برگزار شد و صنعتگران حاضر ضمن قدردانی از حضور و توجه معاونت صنایعدستی، ابراز امیدواری کردند که پیگیریهای صورت گرفته منجر به بهبود شرایط کاری آنها شود.
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