به گزارش میراث آریا، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با وجود چالش‌های تأمین منابع مالی به میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، حقوق خردادماه بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی (برای مشمولان) پرداخت می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پرداخت حقوق طی چهار روز کاری شامل چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه و به ترتیب حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد و فرآیند واریز به صورت تدریجی و مستمر ادامه دارد.

سازمان تأمین اجتماعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته است در صورت‌عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان بازه اعلام‌شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: زمان پرداخت معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه و اردیبهشت ماه، متعاقباً از سوی این سازمان اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، فیش حقوقی خردادماه از اول تیرماه از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es. tamin. ir و همچنین اپلیکیشن تأمین من قابل مشاهده و دریافت است.

همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند در صورت وجود هرگونه سؤال، ابهام یا اعتراض به احکام و فیش‌های حقوقی، از طریق پورتال مرکز ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰. tamin. ir یا شماره تلفن ۱۴۲۰ موضوع خود را ثبت و پیگیری کنند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی این سازمان است و مخاطبان باید اخبار را از وب‌سایت Tamin. ir و کانال‌های رسمی با شناسه Tamin_Media@ دنبال کنند.

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