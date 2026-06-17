به گزارش میراث آریا، حشمتالله عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: تلاش برای تأمین بهموقع، کافی و پایدار کالاهای اساسی در ایام جنگ، مجموعه مدیریتی استان تهران را بر آن داشت تا از ظرفیتهای موجود استان به شکلی مؤثرتر استفاده کند که از جمله این ظرفیتها میتوان به بندر خشک آپرین و منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی اشاره کرد.
زیرساختهای بندر خشک آپرین آماده شده است
او افزود: زیرساختهای بندر خشک آپرین آماده شده و دستگاههای مربوطه در این بندر مستقر شدهاند و اکنون بخش زیادی از کالاهای اساسی استان از طریق این بندر ترخیص میشوند.
عسگری ادامه داد: این بندر به تمامی بنادر و مبادی ورودی کشور بهصورت ریلی متصل است و نقش کلیدی در توسعه بازرگانی استان تهران خواهد داشت. بندر خشک آپرین با مساحتی بیش از ۷۰۰ هکتار، در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده است. این بندر در تقاطع مسیر ریلی شمال– جنوب کشور و خطوط ریلی شرق– غرب قرار دارد و بهعنوان مرکز ترانزیت و توزیع کالا در کشور شناخته میشود.
معاون اقتصادی استاندار تهران تصریح کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی نیز پس از سالها، در چند ماه اخیر فعال شده و اکثر رویههای گمرکی در این منطقه برقرار شدهاند. ویژگی ممتاز این منطقه، فراهم بودن امکان حملونقل ترکیبی کالا شامل حملونقل ریلی، هوایی و جادهای است.
امکان تردد خودروهای پلاک منطفه آزاد فرودگاه امام در تهران
او خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه، واردات خودرو ویژه حملونقل عمومی بهصورت رسمی آغاز شده است. شعاع تردد خودروهای وارداتی مذکور در سطح استان تهران و تمامی شهرستانهای استان مجاز خواهد بود. قرار گرفتن استان تهران در زمره استانهای مرزی در روزهای اخیر، به دلیل برخورداری از مرز هوایی، تحول اساسی در این مناطق ایجاد خواهد کرد و پایداری شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان تهران و کشور را تضمین خواهد کرد. در یک جمله میتوان گفت از دل تهدیدات اخیر، فرصتی ناب برای استان تهران و کشور نمایان شد.
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