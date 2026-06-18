بررسی بازنگری ضوابط بازار تاریخی در جلسه کارگروه حفاظت و صیانت از بافت‌ تاریخی اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا دباغ عبداللهی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: جلسه کارگروه حفاظت و صیانت از بافت تاریخی اردبیل با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و با بررسی چند موضوع مرتبط با محدوده بافت تاریخی شهر اردبیل برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: در این جلسه و در راستای رفع معضلات و مشکلات کالبدی و عملکردی بازار، موضوع بازنگری در ضوابط جاری این محوطه تاریخی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای تخصصی متشکل از کارشناسان اعزامی وزارت میراث فرهنگی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه استانی تشکیل و با بررسی دقیق مشکلات، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

او تاکید کرد: همچنین درباره ۳۷ طرح موضوعی و موضعی مندرج در طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی اردبیل گفت‌وگو شد و با توجه به اینکه این محورها به مشاور شهرداری واگذار شده است، مقرر شد در جلسات آتی، روند پیشرفت و تطبیق این تکالیف مورد بررسی قرار گیرد.

دباغ عبداللهی با اشاره به بررسی امکان احیا و بازآفرینی نارین قلعه در این جلسه، بیان کرد: در راستای بازگشت روح اصالت و هویت تاریخی به محدوده نارین قلعه، موضوع امکان‌سنجی تملک زمین‌های موجود در محدوده این اثر توسط دستگاه‌های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت تا زمینه‌های لازم برای بازآفرینی و احیای قسمتی از این اثر فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در بخشی از جلسه، محورهای سند ملی میراث فرهنگی به اطلاع اعضا رسید و بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تکالیف مندرج در این سند ملی تاکید شد.

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