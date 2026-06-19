۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸

بازدید معاون گردشگری کشور از باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز

بازدید معاون گردشگری کشور از باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی و هیئت همراه جمعه ۲۹ خردادماه ضمن حضور در بخش‌های مختلف باغ جهانی پهلوان‌پور، از ظرفیت‌های گردشگری، اقدامات حفاظتی و وضعیت خدمات‌رسانی به بازدیدکنندگان در این اثر ارزشمند بازدید کردند.

او در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت باغ‌های ایرانی به‌عنوان نمادی از دانش، فرهنگ و هنر ایرانی، بر ضرورت حفاظت و معرفی هرچه بیشتر این میراث جهانی تأکید کرد و آن را یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری فرهنگی کشور دانست.

محسنی‌بندپی با اشاره به جایگاه باغ پهلوان‌پور در میان باغ‌های تاریخی ایران، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات برای گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

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کد خبر 1405032902658
ناتیا موسوی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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