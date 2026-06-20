آسمان در اکثر مناطق کشور صاف است

به گزارش میراث آریا، در پنج روز آینده در ارتفاعات استانهای ساحلی خزر بارش پراکنده پیش بینی میشود. در سایر نقاط کشور در طی این مدت پدیده بارشی نخواهیم داشت.
همچنین در پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور و دامنههای جنوبی البرز شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
در سه روز آینده شرق دریای عمان و یکشنبه۳۱ خردادماه و دوشنبه یکم تیرماه دریای خزر مواج است.
امروز شنبه ۳۰ حردادماه آسمان تهران صاف از بعد از ظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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