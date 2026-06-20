به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا روز شنبه 30 خردادماه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محور هراز مسیر شمال به جنوب و در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

او افزود: در آزادراه قزوین– کرج– تهران نیز حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد و تردد خودروها با کندی همراه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه– تهران نیز حدفاصل نسیم‌شهر تا بهمن‌آباد شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنین در محور شهریار– تهران در برخی مقاطع، بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران– بومهن، آزادراه تهران– پردیس، آزادراه تهران– شمال، آزادراه قزوین– رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و با صبر و حوصله در مسیرهای پرتردد تردد کنند.

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