ماندگاری هوای گرم در تهران تا دوشنبه

به گزارش میراث آریا، بر پایه الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران، صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد طی پنج روز آینده پیش‌بینی می‌شود همچنین تا روز دوشنبه اول تیرماه ماندگاری هوا گرم مورد انتظار است.

طی این مدت، افزایش باد در سطح استان به‌ویژه در نیمه‌جنوبی و غربی و در بعضی ساعات عصر و شب، وزش باد شدید و گاهی با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران، یک‌شنبه ۳۱ خردادماه صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد و در بعدازظهر وزش باد شدید با بیشترین و کمترین دمای ۳۹ و ۲۷ درجه سانتیگراد و دوشنبه یک تیرماه صاف و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۳۹ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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