به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۳۰ خردادماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد کرمی استاندار، عمران علیمحمدی رئیس دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام سند تک برگ کاخ فلاحتی شهر ایلام به فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام اهدا شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام این اقدام را گامی مؤثر در تثبیت مالکیت حقوقی، حفاظت و مدیریت بهتر این بنای ارزشمند تاریخی عنوان کرد.
فرزاد شریفی از صدور و تحویل سند تکبرگ ششدانگ عرصه و اعیان کاخ تاریخی فلاحتی شهر ایلام به این ادارهکل خبر داد و اظهار کرد: اخذ سند مالکیت این اثر تاریخی ارزشمند از جمله موضوعاتی بود که بعد از مدتی طولانی در دستور کار این ادارهکل قرار گرفت و خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مرتبط، این مهم به سرانجام رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: صدور سند تکبرگ کاخ فلاحتی، ضمن تثبیت مالکیت حقوقی این بنای تاریخی، زمینهساز تسهیل در حفاظت، مرمت، ساماندهی و مدیریت مطلوبتر این اثر ارزشمند خواهد بود و نقش مهمی در صیانت از میراثفرهنگی استان ایفا میکند.
شریفی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آثار تاریخی، یکی از مهمترین پیشنیازهای حفاظت پایدار از میراثفرهنگی به شمار میرود و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با جدیت روند مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت سایر بناها و محوطههای تاریخی استان را نیز در راستای صیانت هرچه بیشتر از سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایلام دنبال خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام همچنین از حمایتها و همکاریهای صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد و گفت: از احمد کرمی استاندار ایلام، عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همچنین حوزه توسعه مدیریت اداره کل و دستگاههای مرتبط که در تحقق این اقدام مؤثر نقشآفرینی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
او تأکید کرد: حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان، نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاهها است و ادارهکل میراثفرهنگی استان با جدیت در مسیر تثبیت مالکیت و حفظ سرمایههای ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان گام برمیدارد.
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