نخستین جلسه شورای آموزش گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست شورای آموزش گردشگری خراسان شمالی با هدف بررسی و تصمیمگیری در خصوص مسائل آموزشی حوزه گردشگری استان و در راستای اجرای دستورالعملهای آموزشهای تخصصی تشکیل شد.
در این جلسه، اعضای شورا با بررسی هزینههای برگزاری دورههای کوتاهمدت آموزش گردشگری در سال ۱۴۰۵، با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای اجرایی، تصمیم به اصلاح شهریه دورههای آموزشی گرفتند.
با این حال در این نشست بر ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی استان و توان پرداخت متقاضیان تأکید شد تا امکان مشارکت گسترده فعالان و علاقهمندان در برنامههای آموزشی گردشگری فراهم شود.
در پایان این نشست، بر اهمیت آموزشهای تخصصی در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان خراسان شمالی تأکید شد.
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