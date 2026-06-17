۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

نخستین جلسه شورای آموزش گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

نخستین جلسه شورای آموزش گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

نخستین جلسه شورای آموزش گردشگری استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵، روز دوشنبه ۲۶ خردادماه، به ریاست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای آموزش گردشگری خراسان شمالی با هدف بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل آموزشی حوزه گردشگری استان و در راستای اجرای دستورالعمل‌های آموزش‌های تخصصی تشکیل شد.

در این جلسه، اعضای شورا با بررسی هزینه‌های برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش گردشگری در سال ۱۴۰۵، با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های اجرایی، تصمیم به اصلاح شهریه دوره‌های آموزشی گرفتند.

با این حال در این نشست بر ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی استان و توان پرداخت متقاضیان تأکید شد تا امکان مشارکت گسترده فعالان و علاقه‌مندان در برنامه‌های آموزشی  گردشگری فراهم شود.

در پایان این نشست، بر اهمیت آموزش‌های تخصصی در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان خراسان شمالی تأکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405033102800
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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