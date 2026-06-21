گردشگری محرم در یزد ظرفیت مهم توسعه فرهنگی و اقتصادی است

انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن اشاره به جایگاه استان یزد در برنامه‌های ملی توسعه گردشگری مذهبی اظهار کرد: یزد با توجه به قدمت تاریخی، تمدن کهن و ظرفیت‌های ویژه در حوزه میراث فرهنگی، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه این بخش ایفا کند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه یکی از نمونه‌های برجسته این ظرفیت، گردشگری محرم است که در استان‌هایی همچون یزد، کاشان و زنجان به‌صورت ویژه و با پیشینه‌ای طولانی برگزار می‌شود، گفت: این آیین‌ها علاوه بر جنبه‌های معنوی و اعتقادی، دارای ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی نیز هستند.

او با بیان اینکه در ایام ماه محرم، یزد به یکی از مقاصد مهم سفرهای مذهبی تبدیل می‌شود، گفت: در این ایام، در سطح شهر یزد و در کوچه‌ها و خیابان‌ها، تجمع‌های گسترده مردمی برای برگزاری آیین‌های عزاداری شکل می‌گیرد و این مراسم تنها محدود به شهروندان یزدی نیست، بلکه بسیاری از زائران و گردشگران مذهبی از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور نیز در این آیین‌ها حضور پیدا می‌کنند.

محسنی‌بندپی ادامه داد: گردشگری محرم علاوه بر تقویت باورهای دینی و ارزش‌های معنوی، می‌تواند آثار مثبت اقتصادی نیز برای مقاصد گردشگری به همراه داشته باشد و زمینه رونق جوامع محلی را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت ثبت میراث ناملموس این آیین‌ها تصریح کرد: این نوع گردشگری علاوه بر حفظ سنت‌ها، آداب و رسوم و تقویت هویت فرهنگی و دینی، می‌تواند زمینه ثبت و صیانت از این آیین‌ها به عنوان میراث فرهنگی ناملموس را نیز فراهم کند.

معاون گردشگری کشور افزود: وزارتخانه در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری مذهبی ایران، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در حوزه تولید محتوا، روایت‌پردازی و معرفی تجربه‌محور این آیین‌ها در دستور کار دارد تا این ظرفیت‌ها نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز معرفی شود.

او ادامه داد: در این راستا از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، از جمله تولید فیلم، مستند، روایت‌های گردشگری، کتاب و پلتفرم‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود تا ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی ایران به‌درستی معرفی شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به شرایط اخیر و تأثیر آن بر گردشگری کشور گفت: در ماه‌های گذشته به دلیل برخی محدودیت‌های پروازی و شرایط خاص ناشی از تحولات منطقه‌ای، ورود گردشگران خارجی با کاهش مواجه شد و در برخی بخش‌ها نوعی رکود موقت شکل گرفت.

او افزود: با این حال، گردشگری داخلی همچنان فعال بوده و در دوره‌های مختلف نیز جریان سفرهای داخلی ادامه داشته است، هرچند شرایط اقتصادی موجب شده سفر در سبد هزینه خانوار با محدودیت‌هایی مواجه باشد.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: در این شرایط، ضرورت دارد با ایجاد مشوق‌های سفر، تحریک تقاضا و همکاری دولت، بخش خصوصی و فعالان گردشگری، زمینه رونق مجدد این صنعت فراهم شود.

او گفت: در کنار برنامه‌های جذب گردشگران خارجی، تمرکز بر توسعه گردشگری داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت رویدادها در استان‌های مختلف کشور در دستور کار قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های متنوع گردشگری، جریان سفر در کشور تقویت شود.

محسنی‌بندپی در پایان خاطرنشان کرد: سال جاری از جمله سال‌های دشوار برای صنعت گردشگری بوده، اما با اجرای سیاست‌های حمایتی و همکاری همه‌جانبه، می‌توان به بازگشت تدریجی رونق گردشگری داخلی و خارجی امیدوار بود.

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