۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام خبر داد:

فعالان حوزه صنایع‌دستی مهران ایلام تجلیل شدند/ ضرورت توسعه بازارهای فرامرزی

فعالان حوزه صنایع‌دستی مهران ایلام تجلیل شدند/ ضرورت توسعه بازارهای فرامرزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام به همراه نورالدین محسنی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و با همراهی افشین صیفی‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهران، با حیدر نعمتی فرماندار شهرستان مهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش  خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری در دیدار با فرماندار شهرستان مهران ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار مهران از حوزه صنایع‌دستی، بر اهمیت توسعه بازارهای فرامرزی و بهره‌گیری از ظرفیت همجواری با کشور عراق برای معرفی و عرضه محصولات هنرمندان استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به حضور مستمر و موفق هنرمندان صنایع‌دستی استان در نمایشگاه‌های کشور عراق، اظهار کرد: حضور صنعتگران استان در بازارهای بین‌المللی به ویژه استان واسط عراق، فرصت ارزشمندی برای معرفی هنر اصیل ایرانی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

شریفی افزود: شهرستان مهران به واسطه موقعیت مرزی و برخورداری از هنرمندان توانمند، ظرفیت ویژه‌ای در حوزه صنایع‌دستی دارد و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این عرصه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

در ادامه این نشست، حیدر نعمتی فرماندار شهرستان مهران با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی این شهرستان اظهار کرد: حضور هنرمندان صنایع‌دستی مهران در کشور عراق به ویژه استان واسط، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و عرضه محصولات آنان در سطح بین‌المللی فراهم کرده است.

فرماندار مهران افزود: این تعاملات و رفت‌وآمدها نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد خانوارها و اشتغال پایدار در منطقه باشد.

نورالدین نعمتی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه صنایع‌دستی گفت: مهران از توانمندی‌های قابل توجهی در این بخش برخوردار است و در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مشاغل خانگی، اقدامات مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت‌های لازم انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: با هدف حمایت از تولیدات بومی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه محصولات، روستا بازار در شهرستان مهران راه‌اندازی و فعال شده است تا روستاییان و هنرمندان بتوانند محصولات و صنایع‌دستی خود را در این محل عرضه و معرفی کنند که علاوه بر معرفی آثار، منبع درآمدی مناسبی برای آنان خواهد بود.

فرماندار مهران تصریح کرد: فرمانداری مهران با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی است و در راستای رفع موانع و حمایت از این قشر تلاش خواهد کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های افشین صیفی‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهران و سرکار خانم عهدی از هنرمندان فعال صنایع‌دستی این شهرستان، به پاس حضور مؤثر و فعال در نمایشگاه‌های کشور عراق و نقش‌آفرینی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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کد خبر 1405040100020
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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