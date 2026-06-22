به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری در دیدار با فرماندار شهرستان مهران ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار مهران از حوزه صنایع‌دستی، بر اهمیت توسعه بازارهای فرامرزی و بهره‌گیری از ظرفیت همجواری با کشور عراق برای معرفی و عرضه محصولات هنرمندان استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به حضور مستمر و موفق هنرمندان صنایع‌دستی استان در نمایشگاه‌های کشور عراق، اظهار کرد: حضور صنعتگران استان در بازارهای بین‌المللی به ویژه استان واسط عراق، فرصت ارزشمندی برای معرفی هنر اصیل ایرانی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

شریفی افزود: شهرستان مهران به واسطه موقعیت مرزی و برخورداری از هنرمندان توانمند، ظرفیت ویژه‌ای در حوزه صنایع‌دستی دارد و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این عرصه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

در ادامه این نشست، حیدر نعمتی فرماندار شهرستان مهران با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی این شهرستان اظهار کرد: حضور هنرمندان صنایع‌دستی مهران در کشور عراق به ویژه استان واسط، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و عرضه محصولات آنان در سطح بین‌المللی فراهم کرده است.

فرماندار مهران افزود: این تعاملات و رفت‌وآمدها نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد خانوارها و اشتغال پایدار در منطقه باشد.

نورالدین نعمتی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه صنایع‌دستی گفت: مهران از توانمندی‌های قابل توجهی در این بخش برخوردار است و در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مشاغل خانگی، اقدامات مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت‌های لازم انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: با هدف حمایت از تولیدات بومی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه محصولات، روستا بازار در شهرستان مهران راه‌اندازی و فعال شده است تا روستاییان و هنرمندان بتوانند محصولات و صنایع‌دستی خود را در این محل عرضه و معرفی کنند که علاوه بر معرفی آثار، منبع درآمدی مناسبی برای آنان خواهد بود.

فرماندار مهران تصریح کرد: فرمانداری مهران با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی است و در راستای رفع موانع و حمایت از این قشر تلاش خواهد کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های افشین صیفی‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهران و سرکار خانم عهدی از هنرمندان فعال صنایع‌دستی این شهرستان، به پاس حضور مؤثر و فعال در نمایشگاه‌های کشور عراق و نقش‌آفرینی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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