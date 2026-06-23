بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مریم مهدوی روز سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری تور تولید محتوای معرفی ظرفیتهای منطقه الموت گفت: با توجه به مراحل نهایی بررسی پرونده ثبتجهانی قلعههای الموت بهعنوان سیامین اثر جهانی جمهوری اسلامی ایران، تور تخصصی و تولید محتوای چندرسانهای با حضور ۱۱ نفر از فعالان رسانهای، مستندسازان و تولیدکنندگان محتوای فضای مجازی داخلی و خارجی در منطقه الموت برگزار شد.
سرپرست میراثفرهنگی استان قزوین با تاکید بر جایگاه راهبردی رسانهها در فرآیند معرفی این رویداد افزود: معرفی مؤثر ارزشها و ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه مستلزم بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و تولید محتوای تخصصی است که میتواند در میزان شناخت عمومی نسبت منطقه و میراث ارزشمند آن نقشی تعیینکننده ایفا کند.
مهدوی تصریح کرد: شرکتکنندگان در این تور ضمن بازدید میدانی از قلعه تاریخی الموت، استحکامات وابسته و سایر جاذبههای تاریخی و گردشگری منطقه، از کاروانسرای سعدالسلطنه بهعنوان نخستین اثر ثبتجهانی استان قزوین نیز بازدید کردند و در قالب تولید مستندهای کوتاه، گزارشهای تصویری، عکس، فیلم و روایتهای دیجیتال به انعکاس ظرفیتهای کمنظیر این آثار پرداختند.
او ادامه داد: تبیین روند تکمیل پرونده ثبتجهانی قلعههای الموت، تشریح اقدامات حفاظتی و پژوهشی انجامشده در سالهای اخیر و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این مجموعه، نیازمند جریانسازی رسانهای گسترده و مستمر است و برگزاری چنین تورهایی میتواند سهم بسزایی در ارتقای جایگاه جهانی این آثار داشته باشد.
مهدوی ابراز امیدواری کرد: درصورت تایید نهایی پرونده فصل تازهای در معرفی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان قزوین گشوده شود و این رویداد، زمینهساز رونق اقتصادی و تقویت گردشگری در استان باشد.
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