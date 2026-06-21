بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه غنی آیینهای مذهبی در مناطق مختلف استان افزود: قزوین بهواسطه برخورداری از سنتهای ریشهدار مذهبی و مردمی، یکی از استانهای شاخص کشور در حوزه میراث ناملموس عاشورایی بهشمار میرود و بسیاری از آیینهای عزاداری این استان دارای ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هستند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین تصریح کرد: تاکنون ۱۴ آئین عزاداری ماه محرم در استان شامل آیینهای طشتگذاری، مراسم سوگواری زنانه حسینیه آقا سیدجمال، علامتکشی، طبقگردانی، نوحههای دستگاهی، مراسم سوم امام (طایفه بنیاسد)، پخت غذای سنتی اوزباستورما منطقه طارم، هنر سنتی زرهبافی، تعزیه، مراسم مافی زیاران و شوری گرفتن پای چنار خونبار زرآباد، چاقچاقی، زاریزاری و جوش عزا در منطقه الموت در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور بهثبت رسیدهاند.
او همچنین از تداوم روند شناسایی و مستندسازی میراث ناملموس عاشورایی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: درحال حاضر پرونده ثبت آیین کومه در شهرستان آوج و آیین علمواچینی در امامزاده هارون منطقه الموت دردست تهیه و تکمیل است و پس از طی مراحل کارشناسی برای ثبت در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور ارائه خواهد شد.
مهدوی افزود: ثبت ملی این آیینها ضمن کمک به صیانت از میراث معنوی استان، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی قزوین در سطح ملی را فراهم کرده و نقش مؤثری در حفظ و ترویج فرهنگ عاشورایی و انتقال آن به نسلهای آینده خواهد داشت.
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